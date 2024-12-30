خوفًا من مصير يونس محمود .. تصريح مفاجئ من خليل البلوشي قبل مواجهة المنتخب السعودي وعمان

المنتخب السعودي يلتقي بنظيره العماني اليوم لحسم المتأهل لنهائي خليجي 26.. فماذا قال خليل البلوشي عن المباراة؟

حذر كبير محاط بالتصريحات عن مواجهة المنتخبين السعودي والعماني، تعلمًا من الدرس الثقيل الذي أخذه يونس محمود؛ نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

يونس كان قد ضحك ساخرًا عندما قالوا له إن المنتخب السعودي قادم للكويت للتتويج بطلًا لكأس الخليج العربي 2024 "خليجي 26"، لتكون المفاجأة وداع المنتخب العراقي للبطولة من دور المجموعات مهزومًا في الجولة الأخيرة على يد الأخضر بثلاثية مقابل هدف وحيد.

هذه النهاية لأسود الرافدين بعد سخرية نجمهم الأسبق، جعلت كافة العمانيين حذرين قبل مواجهة المنتخب السعودي المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن دور نصف النهائي من خليجي 26.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن حذر المعلق العماني خليل البلوشي مختلف، فعندما تم سؤاله عن المباراة قال: "السعودية أحسن فريق بالعالم".

يذكر أن السعودية تأهلت لنصف النهائي كوصيف المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، فيما صعدت عمان برصيد خمس نقاط متصدرة المجموعة الأولى.