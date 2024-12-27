"ليست مستحيلة يا أسود!" .. رسالة من يونس محمود إلى نجوم العراق للفوز على المنتخب السعودي

مباراة مصيرية ستحدد المتأهل إلى نصف نهائي "خليجي 26"..

وجّه يونس محمود، نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي، "رسالة" إلى نجوم المنتخب الوطني، قبل المواجهة المصيرية ضد السعودية، مساء غدٍ السبت.

العراق يواجه منتخب السعودية، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

وأعرب محمود في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، عن ثقته في فوز العراق على السعودية، وحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي "خليجي 26".

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نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي قال مخاطبًا نجوم المنتخب الوطني: "90 دقيقة ليست مستحيلة عليكم يا أسود.. ثقتي دائمًا و أبدًا كبيرة وعالية بكم".

وأضاف يونس محمود: "

نثق بكم في تحقيق الفوز، ومواصلة الزحف نحو أدوار متقدمة في البطولة بإذن الله.. مع منتخبنا الوطني دائمًا وأبدًا".

وكان يونس هو العنوان الأبرز لبطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"؛ بسبب ضحكته المثيرة للجدل عند سؤاله بشأن ترشيح السعودية للقب؛ الأمر الذي اعتبره جمهور المملكة، بمثابة الاستخفاف بالأخضر وتاريخه.

جدير بالذكر أن العراق يحتاج للفوز على السعودية، لضمان التأهل إلى نصف نهائي "خليجي 26"؛ حيث يحتل "المركز الثالث" في جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط؛ وبفارق الأهداف عن المنتخب السعودي "الوصيف"، و3 نقاط عن البحرين "المتصدرة".