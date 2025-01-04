تتعلق بيونس محمود .. اقتراح ساخر بمنح جائزة لنجوم المنتخب السعودي بعد نهائي خليجي 26

سخرية جديدة من الأخضر!

سخر الإعلامي حسن عبد القادر، من نجوم المنتخب السعودي، بعد نهاية بطولة خليجي 26 بتتويج منتخب البحرين باللقب، على حساب نظيره العماني.

وتوج منتخب البحرين ببطولة خليجي 26، بعد الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت، على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

ونشر عبد القادر على حسابه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اقتراحًا ساخرًا، بمنح نجوم الأخضر السعودي، لقبًا بعد انتهاء البطولة!

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "بعد أن خسرنا كل الألقاب داخل الملعب، حققنا لقب أفضل لاعبين ردوا على يونس محمود، أبطال الكلام".

وودع المنتخب السعودي منافسات خليجي 26، بعد الهزيمة على يد منتخب عمان بهدفين لهدف، في مباراة نصف النهائي.