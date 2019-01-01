يونج: لا أستطيع فهم سبب استبعاد مارسيال من قائمة فرنسا

قائد الشياطين الحمر يدافع عن زميله ويرغب في عودته لمنتخب بلاده

انتقد آشلي يونج، لاعب مانشستر يونايتد قرار استبعاد زميله أنتوني مارسيال من قائمة منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي.

وستلعب فرنسا أمام مولدوفا وألبانيا خلال فترة التوقف الدولي القادمة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

وقال يونج في تصريحات صحفية: "مارسيال كان لا يصدق الفترة الماضية، لقد شارك في خمسة أهداف خلال تسع مباريات فقط".

وواصل: "لا أستطيع فهم سبب استبعاده من قائمة منتخب بلاده، هذا الأمر متروك للجهاز الفني، ولكن إنه هداف بالفطرة، لقد تأثر فريقنا بشكل واضح أثناء إصابته".

وكانت آخر مباريات مارسيال رفقة منتخب بلاده في مارس 2018، عندما فاز الديوك على روسيا بثلاثة أهداف لهدف.

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وحول أداء فريقه قال قائد الشياطين الحمر: "بعض التوليفات الهجومية كانت رائعة ولا تصدق ونحن نشاهدها من الخلف".

وسجل مانشستر يونايتد 13 هدفاً من 11 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي حتى الآن.