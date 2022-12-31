يونايتد يواصل الانتصارات وآرسنال ينفرد بالقمة بعد تعادل مانشستر سيتي!

الدوري الإنجليزي يميل ناحية آرسنال!

حقق فريق آرسنال فوزًا هامًا للغاية على نظيره برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

الفوز جاء بأقدام بوكايو ساكا ومارتين أوديجارد وإيدي نيكيتاه وجابرييل مارتينيلي في الدقائق الثانية والـ 39 والـ 47 والـ 71 بينما سجل براتيون هدفيه في الدقيقتين الـ 65 والـ 77.

وفي نفس الجولة تعادل مانشستر سيتي بهدف لمثله أمام إيفرتون بعد أن تقدم هالاند لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 24 قبل أن يتعادل الضيوف قبل حوالي نصف ساعة من النهاية.

كما واصل مانشستر يونايتد الانتصارات بتحقيق الفوز الثالث على التوالي والذي جاء بهدف نظيف على وولفرهامبتون بهدف ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ 76.

بهذه النتائج يصل آرسنال للنقطة رقم 43 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يحصد مانشستر سيتي نقطة وحيدة ويبقى في المركز الثاني بـ 36 نقطة، ووصل مانشستر يونايتد للنقطة رقم 42 في المركز الرابع.