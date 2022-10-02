"يونايتد لا يحترم رونالدو، ومن حقه أن يغضب"

روي كين أسطورة مانشستر يونايتد يدافع عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.

دافع روي كين أسطورة فريق مانشستر يونايتد عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهاجم بشدة موقف المدرب الهولندي إريك تين هاج منه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كين ونقلتها "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن رونالدو في حاجة للحصول على المزيد من الاحترام من قبل النادي والمدير الفني.

وقال كين: "أعتقد أن مانشستر يونايتد لا يظهر أي احترام لرونالدو، كان عليهم تركه يرحل قبل إغلاق نافذة الانتقالات عندما كان هناك فرصة، تمسكهم به فقط من أجل البقاء على الدكة هو أمر سخيف بالنسبة لقامة كريستيانو".

وأضاف: "لا بأس بكونك المدرب وكونك تحتاج للخيارات المتعددة لكن هذا كريستيانو رونالدو، لا يمكنك أن تجلسه على دكة البدلاء، هو واحد من أعظم اللاعبين على الإطلاق".

وأردف: "هو يدفع به في مباراة أو مباراتين في أوروبا، الأمر سيكون أسوأ خلال الموسم لو استمر رونالدو على مقاعد البدلاء، هم لا يظهرون له إلا قلة الاحترام".

وأكمل: "الجميع أصبح مهوسًا بالضغط في كرة القدم، لكن رونالدو لو منحته الكرة في المكان الصحيح سيسجل لك الأهداف، انظروا إلى سجلاته التهديفية".

وأنهى كلماته: "هذا الأمر سيكون من أسباب تشتت غرف الملابس لو استمر هكذا، لأن رونالدو سيغضب وذلك طبيعي، فهو لم يعد إلى يونايتد حتى يجلس على مقاعد البدلاء في الديربي".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو لم يخض سوى 33% من إجمالي دقائق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبدأ مباراة واحدة فقط من أصل ستة شارك فيهم ولم يسجل أو يصنع سوى هدف من ركلة جزاء في الدوري الأوروبي ضد شريف تيراسبول.