السيتيزن متهم ماديًا في العديد من السياقات

افترضت منصة "Best Payout Online Slots" المختصة بتحليل البيانات في شتى المجالات، أن مانشستر سيتي تعرض للعقوبة فيما يتعلق باتهامات الفساد التي يواجهها، ثم بنت ما كان يمكن أن يحدث لو حصلت الأندية الباقية في الدوري الإنجليزي على حصتها العادلة من أموال الرابطة التي كان يتقاضاها السيتي.

وبالتالي، تم توزيع ما كان يتقاضاه من أموال شأنه كسائر باقي الأندية بشكل متساو على كل ناد وفقًا للوائح الدوري الإنجليزي.

الأمر أسفر عن مفاجآت تتعلق بالمبالغ المستحقة، حيث إن مانشستر سيتي حال عدم هبوطه إلى الدرجة الأدنى أو عدم معاملته كبطل للمسابقة المحلية، قد حصل على 350 مليون جنيه إسترليني من أموال الرابطة.

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المنصة تشير إلى أن توزيع ما حصل عليه مانشستر سيتي، كان من شأنه "أن يحدث تغييرًا ماديًا هائلًا" لأندية الدوري الإنجليزي.

المنصة أشارت إلى أن إعادة التوزيع كان من شأنها تحصيل أموال أكبر لكل الأندية وعلى رأسها إيفرتون ومانشستر يونايتد.