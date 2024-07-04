"يوم مثالي للتفكير" .. كلوب يثير التكهنات حول دعوات توليه قيادة منتخب أمريكا!

المدرب الألماني يستعيد ذكرياته مع ليفربول

أثار الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، جدلًا واسعًا برد غير مباشر على الأنباء التي ربطت اسمه بتولي قيادة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفعت المطالبات الأمريكية المطالبة بإقالة جريج بيرهالتر، وتعيين يورجن كلوب بدلًا منه، بعدما فشل في قيادة المنتخب الأمريكي خلال منافسات "كوبا أمريكا"، حيث ودعها من دور المجموعات بانتصار وحيد على بوليفيا.

وتعهد الحارس التاريخي لكرة القدم الأمريكية تيم هوارد، هذا الأسبوع بأنه سيسافر إلى إسبانيا لإقناع مدرب ليفربول السابق بتولي المسؤولية الفنية لمنتخب "العم سام"، في حالة استبدال كرة القدم الأمريكية لبيرهالتر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إلا أن يورجن كلوب، قرر زيادة التكهنات حول هذه المزاعم، رغم تأكيده في رسالة رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، أنه سيحصل على إجازة من مهنة التدريب هذا الموسم، وذلك من خلال صورة نشرها على حسابه بمنصة "إنستجرام".

واختار كلوب مجموعة من صوره في جولات ما قبل الموسم مع ليفربول بالولايات المتحدة، حيث قال: "إنه اليوم المثالي للتفكير في رحلاتي مع ليفربول إلى الولايات المتحدة، لقد أمضينا وقتًا رائعًا والمشجعون الأمريكيون متحمسون!.. الرابع من يوليو يوم سعيد".

وفي الصور، يمكن رؤية كلوب وهو يتدرب في كل من ملعب يانكي وفينواي بارك، بالإضافة إلى بعض الصور الشخصية مع المشجعين ولحظات توقيعه على متعلقات خاصة بهم.

ويثق تيم هاورد في قدرته على إقناع كلوب بقيادة المنتخب الأمريكي خلال منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها بلاده، حيث قال: "أعتقد أنني أستطيع تقديم حجة مقنعة للغاية. سأسافر شخصيا إلى إسبانيا. أعني ذلك.. إذا جلسنا في الفيلا الخاصة به في إسبانيا، أعتقد أنه يمكنني جذبه إلى هنا. 100%".