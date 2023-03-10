يوليان ناجلسمان يدافع عن ساني وينتقد الصحافة: هل تعمل في "شرطة الأخلاق"!

شرطة الأخلاق.. رد غريب من مدرب بايرن ميونخ على صحفي جريدة "بيلد"!

جذب ليروي ساني جناح بايرن ميونخ انتباه وسائل الإعلام الألمانية بصورة سلبية، في الأيام القليلة الماضية، بالرغم من أدائه الرائع مع الفريق، مما دفع مدربه يوليان ناجلسمان للدفاع عنه.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المهاجم تأخر دقيقتين عن جلسة تدريب اليوم الجمعة، وليست هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا غير دقيق في مواعيده، حيث فشل مؤخرًا في الوصول بالموعد المحدد لتحرك حافلة الفريق.

وكان الجناح الألماني مرتبط بالرحيل عن الفريق في الصيف، حيث انتشرت شائعات عن انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف القادم.

وعلق ناجلسمان مدرب بايرن على التقرير في مؤتمر صحفي اليوم، قائلاً للصحفيين: "لم أر ذلك، كان لديه موعد مع الطبيب المعالج في الساعة -العاشرة والربع- لقد كان هناك في الوقت المحدد وأيضًا في التدريب لكنني لا أقف أمام الباب وأتحقق من مدخل اللاعبين، لقد لاحظت أنك في صحيفة بيلد "شرطة الأخلاق".

يذكر أن ساني شارك هذا الموسم مع بايرن ميونخ في 30 مباراة، وسجل 12 هدفًا، بينما صنع ستة آخرين.