يوفيتش يحسم موقفه النهائي من العودة إلى ريال مدريد

اللاعب ارتبط بالاستمرار مع فرانكفورت

كشف لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد المعار إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن موقفه من العودة إلى النادي الإسباني الموسم القادم.

يوفيتش رحل عن فرانكفورت في صيف عام 2019 لينتقل إلى ريال مدريد، في صفقة وصلت قيمتها 63 مليون يورو.

اللاعب فشل في إثبات قدراته تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان، ليعود إلى الفريق الألماني على سبيل الإعارة في يناير الماضي حتى نهاية هذا الموسم.

وقال يوفيتش في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية:"فرانكفورت فريق خاص بالنسبة لي بكل النواحي، ولكن الجميع يعلم أنني ألعب لريال مدريد".

وأضاف:"سأعود إلى ريال بعد نهاية الموسم، ومن المنطقي أن أتحدث عن اتخاذ الخطوات القادمة في مسيرتي في غضون بضعة أشهر".

ويأتي حديث المهاجم الصربي، بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول استمراره مع فرانكفورت، أو الانتقال إلى الدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر يونايتد أو الإيطالي من خلال ميلان.

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يذكر أن صاحب الـ23 سنة نجح في تسجيل 3 أهداف في 13 مباراة لعبها مع فرانكفورت منذ انتقاله للفريق على سبيل الإعارة.