مدرب صربيا يوضح أسباب تراجع يوفيتش

معاناة كبيرة للمهاجم الشاب في مدريد

علق مدرب المنتخب الصربي ليوبيسا تومباكوفيتش على تراجع مستوى نجمه الشاب ولاعب ريال مدريد لوكا يوفيتش، والأسباب وراء عدم تواجده مع الفريق.

يوفيتش لا يشارك أساسياً مع الفريق الملكي منذ انتقاله له مقابل 60 مليون يورو الصيف الماضي، كما استبعده تومباكوفيتش في التجمعات الأخيرة للمنتخب.

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وقال المدرب مع " بليك سبورت": "أهتم بكل لاعبي المنتخب الصربي وأريد إخراج أفضل ما لديهم، وأحد هؤلاء الذي ليس معنا الآن هو لوكا يوفيتش".

وأضاف: "الحقيقة لا نزاع بيني وبين يوفيتش، مشكلته مع نفسه، فجأة ترك التدريبات ولم يرد، أريده معنا بسبب إمكانياته، ولكن يجب أن يقنعنا جميعاً أنه جاهز ومسؤول".

وختم: "هو لم يقم بأي من تلك الخطوات، الباب دوماً مفتوح للجميع، أنا أدرب منذ ثلاثة عقود وأساعد الجميع وأريد إعادة يوفيتش للطريق الصحيح".

اللاعب لم يتواجد مع منتخب بلاده في آخر تجمعين، وآخر مشاركة له مع صربيا كانت في سبتمبر الماضي في تصفيات أمم أوروبا 2020.

ولعب يوفيتش 14 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات، وسجل هدفاً وحيداً.