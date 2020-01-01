يوفيتش إلى المحكمة من أجل الإدلاء بأقواله

نجم ريال مدريد يدفع ثمن كسر الحجر الصحي

أعلن التلفزيون الرسمي في صربيا أن التهم الجنائية التي رفعتها السلطات ضد نجم ريال مدريد لوكا يوفيتش بسبب كسره الحجر الصحي في البلاد ما زالت مستمرة.

وتحدثت عدد من وسائل الإعلام الصربية حول هروب لوكا يوفيتش من الحجر الصحي في مدريد من أجل العودة إلى بلاده بعد توقف النشاط.

وحول ذلك، سلطت البلاد الأضواء عليه لخرقه الحجر الصحي والذي كان بقرار من الحكومة بعدما تفشى الوباء الجديد في القارة العجوز.

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ولذلك، سيتم استدعاء يوفيتش من أجل الإدلاء بأقواله من قبل مكتب المدعي العام في بلجراد حول ما هو متهم به، الأمر الذي يعد جريمة في الوقت الحالي.

وقد يتعرض اللاعب لعقوبة السجن والتي ستمنعه من العودة إلى ريال مدريد، حيث ذكرت بعض المصادر أن العقوبة التي يواجهها قد تصل إلى 12 عامًا من الحبس.

وتقول الشبكة الرسمية وموقع كورير الإخباري إنه سيتم استدعاء لاعبي كرة القدم لوكا يوفيتش ونيكولا نينكوفيتش قريبًا من أجل الاستماع لأقوالهم.

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يذكر أن نشاط كرة القدم قد توقف في إسبانيا منذ الثالث عشر من شهر مارس الماضي بسبب ظهور حالات لفيروس كورونا بين اللاعبين.