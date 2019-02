يوفنتوس يواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإيطالي

لا يزال قطار يوفنتوس بلا توقف في الدوري الإيطالي، على الطريق إلى الفوز باللقب للمرة الثامنة على التوالي.

جاء ذلك بفوزه الليلة على بولونيا بهدف نظيف سجله باولو ديبالا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للكالتشيو.

بذلك صار يوفنتوس أول فريق في تاريخ البطولة الإيطالية يحقق 22 فوزاً عقب 25 جولة فقط.

22 - Juventus are the first team able to win 22 games after 25 Serie A matchdays. Army. #BolognaJuve