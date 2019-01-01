يوفنتوس يواجه سامبدوريا بكامل قوته

الإصابات تتضائل..

سيخوض يوفنتوس مباراته المقبلة في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا بكامل قوته، وهو ما يتضح في القائمة التي أعلن عنها المدرب ماوريسيو ساري مساء الثلاثاء.

وسيفتتح فريق السيدة العجوزة الجولة السابعة عشر من الكالتشيو أمام السامب مساء الأربعاء، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في سبيل مواصلة مطاردة الإنتر متصدر ترتيب البطولة.

قائمة اليوفي أمام سامبدوريا ستخلو فقط من الحارس تشيزني، والذي لا يزال لم يتعافى بصورة كاملة من إصابته، في الوقت الذي يُزين اسم آرون رامسي القائمة أخيرًا.

الثلاثي خوان كوادرادو وميراليم بيانيتش وماتياس دي ليخت متواجدون أيضًا في القائمة وهم مكتملون الشفاء بنسبة 100% لتكون قائمة اليوفي في حالة شبه اكتمال.

وفيما يلي أسماء اللاعبين الذين سينتقلون مع اليوفي إلى ملعب لويجي فيراريس:

بوفون، بونسليو، بيرين في حراسة المرمى

دي تشيليو، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميرال في خط الدفاع

بيانيتش، رامسي، ماتويدي، إيمري كان، رابيو، بورتانوفا في منتصف الملعب

كوادرادو، كوستا، ديبالا، رونالدو، بياكا، بيرنارديسكي، هيجواين في الهجوم.

يجدر الإشارة هنا إلى أن الاسم الوحيد الغائب بجانب تشيزني هو جورجيو كيليني، والذي أُصيب منذ شهر بالرباط الصليبي، ومن المقرر أن يعود في مارس المقبل.

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كما من الجدير بالذكر أن سامبدوريا انتصر في الجولة الماضية على جنوى ليرتقي إلى المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، بينما يتقاسم اليوفي صدارة جنة كرة القدم مع الإنتر برصيد 39 لكل منهما مع تفوق كتيبة كونتي بفارق الأهداف.