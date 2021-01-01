يوفنتوس يكافئ رونالدو بعقد جديد

هل يستمر النجم البرتغالي في تورينو؟

أفادت تقارير في الصحافة الإيطالية أن يوفنتوس يسعى لتمديد بقاء نجمه كريستيانو رونالدو بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

رونالدو سجل هدفي الانتصار على إنتر لحساب ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا الثلاثاء الماضي، ليستمر في أرقامه التهديفية المميزة هذا الموسم.

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"توتوسبورت" ذكرت أن إدارة يوفنتوس بدأت تفكر جدياً في فرضية تمديد عقد النجم البرتغالي لعام إضافي، لينتهي في 2023 بدلاً من 2022.

وأضاف التقرير أن من الأسباب التي تشجع البيانكونيري على التحرك هو راحة اللاعب في تورينو ودوره المهم مع الفريق داخل وخارج الملعب.

وأوضحت الجريدة المقربة من الفريق أن حتى الآن تم مناقشة الفرضية بشكل ودي بين فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، ووكيل رونالدو جورجي مينديش.

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وينتظر أن في الفترة المقبلة تتحول المناقشات وتصبح بطابع رسمي بين الطرفين لمد العقد، حسبما أوضحت الجريدة في تقريرها صباح الخميس.

رونالدو الذي يتم السادسة والثلاثين يتصدر حالياً جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 15 هدفاً.