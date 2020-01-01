يوفنتوس يقترب من ضم سواريز من برشلونة

الهداف التاريخي الثالث لبرشلونة عرض نفسه على يوفنتوس

وافق نادي يوفنتوس الإيطالي على إتمام التعاقد مع لويس سواريز، مهاجم برشلونة، خلال سوق الانتقالات الجارية لخلافة جونزالو هيجواين.

أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس، أعلن منذ أيام انتهاء علاقة هيجواين بالسيدة العجوز ورحيله في الصيف الجاري.

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وكان رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، قد أبلغ سواريز بخروجه من حساباته للموسم المقبل وانتهاء مسيرته مع النادي الكتالوني.

وعلم "جول" أنّ سواريز عُرض على إدارة يوفنتوس والتي وافقت على ضم اللاعب ليكون زميل كريستيانو رونالدو في خط الهجوم.

ولن يحصل سواريز على الراتب ذاته الذي يحصل عليه مع برشلونة في الوقت الراهن والذي يتراوح بين 11 إلى 12 مليون يورو، إلا أنّه لا يمانع المغادرة خلال الصيف الجاري وارتداء قميص السيدة العجوز.

وسوف يستغل يوفنتوس قرار كومان بالتخلي عن سواريز ووجود عام فقط متبقي في عقده للحصول على اللاعب بالمجان بعد فسخ تعاقده مع البلوجرانا وحصوله على مستحقاته كاملة.

جدير بالذكر أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، طلب الرحيل عن صفوف النادي ومن المتوقع الانضمام إلى مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

سواريز هو الهداف التاريخي الثالث لبرشلونة ولا يتفوق عليه سوى ليونيل ميسي وسيزار ألفاريز، كما تُوج بهداف الدوري الإسباني مرة واحدة في موسم 2015-2016.