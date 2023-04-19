يوفنتوس يقترب من دوري الأبطال.. حكم جديد منتظر في خصم النقاط

أمل جديد ليوفنتوس في الوصول إلى دوري الأبطال

قد يُمنح نادي يوفنتوس الإيطالي قُبلة الحياة ويستعيد النقاط الخمسة عشر التي خُصمت منه بسبب القضية المعروفة باسم تضخيم رأس المال.

وخُصم من يوفنتوس 15 نقطة هذا الموسم من رصيده في الدوري ما يجعل الفريق يقبع في المركز السابع برصيد 44 نقطة بفارق 31 نقطة عن نابولي المتصدر و9 نقاط فقط عن ميلان صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال البطولة التي ودعها يوفنتوس من دور المجموعات هذا الموسم.

واستأنف يوفنتوس على قرار خصم النقاط التي من الممكن أن يستعيدها لأن المدعي العام الرياضي أوجو توسير قال أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، إن عقوبة يوفنتوس لتضخيمه رأس ماله افتقرت للوضوح في الدوافع التي يجب تقييمها من حكم جديد للمحكمة الفيدرالية.

وأطاحت أزمة تضخيم الميزانية بإدارة يوفنتوس كاملة وعلى رأسها أندريا أنييلي.