يوفنتوس يعلن موعد عودة رونالدو، ويحسم موقفه من الاستمرار!

بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس يحدد موعد عودة كريستيانو رونالدو للتدريبات ويحسم موقفه من الاستمرار مع الفريق.

كشف بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس عن موعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريبات الفريق من أجل الإعداد للموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن رونالدو سيستمر مع يوفنتوس بعد عودته للتدريبات ولن يرحل.

وقال نيدفيد: "رونالدو تم استدعاءه ليعود يوم 26 يوليو، وسيعود يوم الإثنين وسيبقى معنا".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن كريستيانو رونالدو سيغادر يوفنتوس في الصيف الجاري.

وأوضحت تقارير أن نادي باريس سان جيرمان يعد أحد الأندية المهتمة بالحصول على خدمات البرتغالي.

كذلك أكدت تقارير أخرى وجود رغبة من مانشستر يونايتد في استعادة نجمه السابق الذي غادر في 2009 للانضمام لصفوف ريال مدريد.

جدير بالذكر أن عقد رونالدو في يوفنتوس لا ينتهي إلا بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه يستطيع الرحيل مجانًا في الـ 30 من يونيو 2022.