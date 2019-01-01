يوفنتوس يعلن عودة بارزالي

المدافع المخضرم يعود للبيانكونيري

هيثم محمد فيسبوك تويتر

أعلن يوفنتوس عودة لاعبه السابق أندريا بارزالي لينضم للجهاز الفني للمدرب ماوريتسيو ساري، وذلك بعد اعتزاله اللعب بنهاية الموسم المنصرم.

وكان بارزالي قرر إنهاء مشواره في الملاعب بحلول نهاية الموسم بعد مسيرة حافلة مع يوفنتوس وقبلها فولفسبورج وباليرمو.

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ونشر يوفنتوس إعلاناً رسمياً على صفحته نوه فيه لعوده بارزالي في دور المدرب المساعد بالجهاز الفني لماوريتسيو ساري.

وانضم بارزالي مباشرة لتدريبات السيدة العجوز بداية من اليوم الأربعاء، وسيكون متواجداً مع الجهاز الفني في المباريات المقبلة.

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وفاز يوفنتوس مساء الثلاثاء على بريشيا بهدفين مقابل واحد ضمن الجولة الخامسة للسيري آ.