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يوفنتوس يستبعد نجميه من مواجهة نابولي تمهيدًا لرحيلهما

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رحيل إيمري تشان ودي تشيليو عن يوفنتوس بات وشيكًا

استبعد يوفنتوس كلًا من ماتيا دي تشيليو وإيمري تشان وكذلك النجم الشاب بياتسا من قائمة الفريق المستدعاه لمباراة نابولي.

ويحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا مساء الغد على ملعب سان باولو من أجل مواجهة نابولي في قمة منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الإيطالي.

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وبعد أن خرجت احتمالات تتنبأ باحتمالية انتقاله إلى بوروسيا دورتموند أو دخوله في صفقة تبادليه مع إيفان راكيتيتش نجم برشلونة، اقترب بالفعل رحيل تشان.

بينما لم يعد لدي تشيليو مكانًا في خطة يوفنتوس التي تتسع لدانيلو وكوادرادو وأليكس ساندرو، خاصة مع كثرة إصابات الظهير الإيطالي.

وحسب المصادر الصحفية، فإن بوروسيا دورتموند قد قدم عرضًا لضم إيمري تشان خلال الأيام القليلة الماضية واللاعب الآن يدرس التفاصيل.

بينما اقترب بياتسا من الانتقال إلى صفوف كالياري، وما زال مستقبل دي تشيليو معلقًا، ولكن الأكيد حتى هذه اللحظة أنه سيكون خارج أسوار يوفنتوس.

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يذكر أن يوفنتوس قد حصل على صدارة الدوري الإيطالي في الجولتين الماضيتين بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر الذي تعادل أمام أتالانتا وليتشي تواليًا.

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