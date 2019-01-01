يوفنتوس يريد بوجبا ويعرض ماندجوكيتش وماتويدي

نادي يوفنتوس يسعى لاستعادة لاعبه السابق بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس سيحاول استعادة الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من الفريق التوريني، والتي أكدت أن الرغبة في استعادة بوجبا كبرت بعد فشل ضم لوكاكو من الشياطين الحمر.

سولشاير: "ليس لدي أدنى شك في أن بوجبا يريد اللعب مع مانشستر" 🗣️



برأيك هل سيبقى بوجبا مع الشياطين الحُمر في الموسم القادم🤔 pic.twitter.com/CwGVDhPBLN — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وكانت مفاوضات مانشستر يونايتد ويوفنتوس في الصفقة التبادلية الخاصة بكل من باولو ديبالا وروميلو لوكاكو قد تعثرت وانتهت بالأمس بسبب رفض الشياطين الحمر لطريقة تفاوض النجم الأرجنتيني وممثليه.

ويسعى يوفنتوس لتقديم عرض جديد بصفقة تبادلية مختلفة مع مانشستر يونايتد تشمل عودة الفرنسي لصفوف البيانكونيري وانضمام كل من ماريو ماندجوكيتش وماتويدي للشياطين الحمر.

وعلم جول.كوم من مصادره داخل مانشستر يونايتد ان النادي لا يفكر في ماندجوكيتش في الوقت الحالي عقب تعثر رحيل لوكاكو وقدوم ديبالا.

مانشستر يونايتد يصرف النظر عن ضم ديبالا من يوفنتوس

وتبدو الصفقة صعبة نوعًا ما نظرًا لتمسك مانشستر يونايتد ببقاء بوجبا في صفوفه، لكن اتفاق ريال مدريد الأخير مع فان دي بيك يبعد المنافس الوحيد على بوجبا ويجعل يوفنتوس الفريق الوحيد الساعي لضمه.

جدير بالذكر أن بوجبا كان قد ألمح في تصريحات صحفية عن رغبته في خوض تحدي جديد بعيدًا عن مانشستر يونايتد، وهو نفس الذي أكده وكيله في تصريحات لاحقه.