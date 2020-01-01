يوفنتوس يحرم برشلونة من ألابا ونجم أياكس

هواية باتت مفضلة..

بعد أن حرم برشلونة من التعاقد مع ماتياس دي ليخت من قبل، يستعد يوفنتوس لممارسة هوايته المفضلة في سوق الانتقالات بخطف النجوم الذين تضع إدارة البرسا أعينها نصب التعاقد معهم.

أحدث هذه الأسماء هو دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، والذي ينتهي تعاقده في أليانز آرينا بنهاية هذا الموسم وأعلن البافاري عن فشل الوصول إلى اتفاق معه لتمديد إقامته في مقاطعة الجنوب الألمانية.

ألابا كان دائمًا على أجندة برشلونة في السنوات الماضية، ومع فشل مفاوضاته الأخيرة مع بايرن طرحت الصحافة اسم النادي الكتالوني كخيار محتمل، لكن الواقع أن يوفنتوس هو الأقرب للتوقيع معه.

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صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أشارت إلى أن مسؤولي يوفنتوس أجروا التواصل الأول مع ممثلي ألابا في الساعات الأخيرة وبدأوا بالفعل المفاوضات، مع عدم ممانعة اللاعب الانتقال إلى مدينة تورينو.

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الآن يتعين على مسؤولي البيانكونيري التوصل إلى اتفاق مادي مع اللاعب، ويبدو أن ذلك واردًا في الوقت الذي تصعب فيه مهمة برشلونة في ظل الأزمة المالية التي ضربت كامب نو منذ الصيف الماضي وبعد اندلاع أزمة كورونا.

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ولا يُعد ألابا هو الاسم الوحيد الذي ستخطفه إدارة يوفي من أجندة برشلونة، بل تشير توتو سبورت أيضًا إلى اسم ريان جرافينبيرش، متوسط ميدان أياكس، والذي يتولى إدارة أعماله الوكيل الشهير مينو رايولا.

رايولا وعلاقته القوية بإدارة يوفنتوس والتي سهلت من قبل انضمام دي ليخت لهم في 2019 من شأنها أن تجعل أيضًا عملية انضمام جرافينيبرش في المتناول، وإن كان سيتعين على النادي الإيطالي دفع مبلغًا كبيرًا لإقناع ناديه بتركه الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يحظى بمتابعة برشلونة من أن كان في قطاعات الشباب بأياكس، ولكن وجود "مزاد" محتمل عليه من شأنه أن يجعل البرسا يبتعد عن الصفقة.