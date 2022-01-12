يوفنتوس يجد ضالته في صفقة تبادلية مع برشلونة

زعمت تقارير صحفية عن وجود صفقة تبادلية مرتقبة تجميع بين ناديين يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبحث يوفنتوس عن بديل للاعبه الإيطالي المصاب، فيدريكو كييزا، بعد تأكيد غيابه، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي الجاري.

كييزا قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة روما الأخيرة، وسيغيب على إثرها حتى نهاية الموسم الجاري.

كيف ستكون الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة؟

بحسب ما ورد عن صحيفة "سبورت" فإن يوفنتوس يدرس البحث عن خيارات لتعويض كييزا، ومن بينها الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، والذي من المتوقع أن يفقد مكانه في تشكيل البارسا بعد ضم فيران توريس.

اهتمام يوفنتوس بديباي، يروق لبرشلونة، لأسباب عديدة أبرزها رغبة البارسا في الهبوط بحد الرواتب، إلى جانب إمكانية عقد صفقة تبادلية بضم الإسباني ألفارو موراتا مهاجم البيانكونيري.

برشلونة يحاول من بداية يناير ضم موراتا وبحسب التقارير فإن

يوفنتوس اشترط ضم مهاجم جديد بدلًا منه قبل السماح له بالرحيل وهو الأمر الذي عقد إتمام الصفقة حتى الآن.

من أكثر المرشحين لتعويض كييزا في يوفنتوس؟

أشار الصحفي الإيطالي، جيانلوكا دي مارزيو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، منذ أيام إلى أن يوفنتوس كان مصممًا على ضم المهاجم الإيراني سردار آزمون، لاعب زينيت سان بطرسبرج.

اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي فإن مسألة ضمه في يناير ستكون ممكنة لجميع الأطراف.

لكن بحسب ما ورد في الساعات الأخيرة فإن إدارة "

البيانكونيري" لا تريد التسرع، وتدرس بالفعل الخيارات الأخرى المتاحة والتي من بينها ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة.



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