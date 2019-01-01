نيفيس يتصدر مباحثات يوفنتوس وولفرهامبتون

عدة أسماء مطروحة بين الفريقين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن اجتماعاً دار بين مسؤولي يوفنتوس وولفرهامبتون في الأيام الماضية لمناقشة ثلاثة أسماء من لاعبي الفريقين.

وتواجد المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي في العاصمة الإنجليزية لندن في الأيام الماضية لمناقشة عدة صفقات تخص البيانكونيري.

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وأوضحت "سكاي" أن باراتيتشي عقد اجتماعاً مع مسؤولي وولفز في الأساس لمناقشة بيع الألماني سامي خضيرة الذي خرج من حسابات الفريق.

الشبكة تحدث أن ثاني الأسماء التي طُرحت في النقاش بين الناديين هو مويس كين في ظل بحث وولفز عن مهاجم لتعزيز صفوفه.

ويريد يوفنتوس بيع اللاعب ووضع شرط لإعادة الشراء، بحسب التقارير، ولكن قد يتساهل حال دخول روبن نيفيس، نجم وولفز، في الصفقة.

وتألق نيفيس الموسم الماضي مع وولفرهامبتون وشارك في 40 لقاء وسجل خمسة أهداف وصنع أربعة.

ويتواجد يوفنتوس حالياً في الصين ضمن جولته التحضيرية استعداداً لخوض غمار الموسم المقبل.