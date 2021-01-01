يوفنتوس وسامبدوريا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة يوفنتوس أمام سامبدوريا بالجولة العشرين من الدوري الإيطالي بملعب لويجي فيراريس بمشاركة النجم كريستيانو رونالدو..

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سامبدوريا 0 × 2 يوفنتوس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بفوز يوفنتوس بهدفين نظيفي، شكرًا لحسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

90' خمس دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع.

89' جوووووووووووووووووووول! كييزا يضع الهدف الثاني بعد تمريرة من كودارادو وضعته أمام الشباك الخالية ليسكنها الكرة ويعلن التقدم بالثاني

74' سلسلة من العرضيات عديمة الفائدة من سامبدوريا في مقابل تألق الثنائي كيليني وبونوتشي في مواجهتها، لا خطورة من أصحاب الأرض على الإطلاق.

66' لا جديد يذكر، يوفنتوس يسيطر بصورة شبه مطلقة ولكن بسلبية شديدة، أما سامبدوريا ففشل في صناعة أي خطورة على مرمى تشيزني حتى الآن.

55' موراتا يحرز الهدف الثاني ليوفنتوس من انفراد ولكن حكم المباراة يلغيه لوجود تسلل على المهاجم الإسباني.

50' تدخل قوي بين كوادرادو وأحد لاعبي سامبدوريا ارتطمت رأسهما ببعضهما البعض، والمباراة تتوقف لعلاجهما.

الآن ينطلق الشوط الثاني!

45' نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

39' رونالدو يهدر فرصة الهدف الثاني بعد انفراده بمرمى سامبدوريا ولكنه اختار أن يمر من الحارس ثم تطرفت الكرة نسبيًا ليسددها بعدها خارج المرمى.

38' رونالدو يسدد كرة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء تجاه المرمى، لتلمس المدافع ثم تأتي فوق المرمى بأمتار قليلة.

35' استحواذ من يوفنتوس على الكرة ولكن من دون خطورة تذكر على المرمى، سامبدوريا لم يظهر أبدًا على مرمى تشيزني.

30' ركلة حرة ليوفنتوس من على حدود منطقة الجزاء، يسددها كريستيانو رونالدو ولكنها ترتطم بالحائط البشري وتتحول إلى ركنية.

24' هجمة مرتدة ليوفنتوس من خلال رونالدو الذي مررها إلى كييزا داخل منطقة الجزاء، لكنه عجز عن تحويلها إلى المرمى وتأخر في اتخاذ القرار ليقطعها مدافع سامبدوريا.

16' جووووووووووووووووووووووووووووول! يوفنتوس يتقدم بعد تمريرة من رونالدو إلى موراتا ومنه إلى كييزا ليضعها في الشباك.

10' يوفنتوس يستحوذ على الكرة ولكن من دون خطورة تذكر، المباراة مملة من الطرفين حتى الآن.

5' الفرصة الأولى لسامبدوريا بعد عرضية تصدى لها تشيزني لتعود إلى إكدال، الذي سددها بقوة على الطائر لكنها أتت خارج المرمى.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل سامبدوريا

يبدأ المدرب كلاوديو رانييري بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

إميل أوديرو

توماسو أوجيلو - عمر كولي - مايا يوشيدا - بارتوش بيريشينسكي

مورتين ثورسبي - ألبين إكدال - أدريين سيلفا - أنطونيو كاندريفا

فابيو كوالياريلا - كيتا

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيليني

فيدريكو كييزا - أرتور - بينتانكور - ويستون مكيني - خوان كوادرادو

ألفارو موراتا - كريستيانو رونالدو

ويحتل اليوفي المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن ميلان متصدر ترتيب جدول الدوري، بينما يحتل سامبدوريا المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

وكان البيانكونيري قد حقق الفوز على سبال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا بأربعة أهدافٍ دون رد، وتنتظره مباراة قوية أمام إنتر في نصف النهائي، لكن على السيدة العجوز أن تضع أمام عينيها التركيز على بطولة الدوري التي ابتعدت قليلاً عن صدارته.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام سامبدوريا بالجولة العشرين من الدوري الإيطالي..