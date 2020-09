يوفنتوس وسامبدوريا: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

يوفنتوس 3 × 0 سامبدوريا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

93' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة...

88' الرائع رامسي مرر كرة رائعة لرونالدو في يمين منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة أرضية عبرت للشباك من على يمين أوديرو.

88' الثااااااااااااالث ليوفنتوس عن طريق رونالدو.

87' الخطييييييييييييييير فابيو كوالياريلا يستلم كرة من فيري في يسار منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة أرضية تمر من على يسار تشيزني وتعبر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم.

85' كوادرادو أرسل عرضية من اليسار حولها دي شيليو من يسار المنطقة إلى العمق، حيث رونالدو الذي حاول إرسال مقصية لكن الكرة مرت ووصلت لكوادرادو في يمين المنطقة فأرسل تسديدة أرضية أبعدها أوديرو من على خط المرمى.

85' أوديروووووووووووو يرد على تشيزني ويمنع عبور الكرة من على الخط.

83' أوجيلو أرسل عرضية من اليسار حولها إيكدال إلى المرمى برأسه، فارتطمت الكرة بوجه بونوتشي وتحولت للمرمى، لكن تشيزني أمسك الكرة.

83' أوووووووووووووووو.. تشيزني يمسك كرة من على خط المرمى ويحرم سامبدوريا من الأول.

81' سامبدوريا يندفع من جديد بحثًا عن الهدف.

79' ركنية من اليمين نفذت بعرضية ارتقى لها بونوتشي فاصطدمت به الكرة وسقطت وأربكت الدفاع، فوصلت الكرة لماكيني الذي أرسل تسديدة سكنت الشباك.

79' الثااااااااااااااااااني ليوفنتوس عن طريق ماكيني..

78' كوادرادو يخرج وسط تحية الجماهير ويدخل بدلاً منه بينتانكور.

77' خطأ لسامبدوريا من أمام منطقة الجزاء ينفذه كوالياريلا بتسديدة ترتطم بالجدار.

71' خطيييييييييييييرة ليوفنتوس بعرضية من اليمين عن طريق كوادرادو تصل لدي شيليو في يسار منطقة الجزاء، فيروض الكرة ثم يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتمر الكرة إلى ركنية من على يسار أوديرو..

70' فيري يدخل بدلاً من بوناتزولي.

67' دي شيليو يدخل بدلاً من فرابوتا.

65' كولوسيفسكي يتخلص من يوشيدا ببراعة في وسط الميدان ثم يمرر كرة أمامية تبحث عن رونالدو أمام يمين منطقة الجزاء، لكن كولي ينطلق للكرة ويبعدها.

59' خطيييييييييييرة ليوفنتوس بعرضية من فرابوتا في اليسار تصل لكوادرادو اذلي يمهد الكرة لرونالدو في يمين منطقة الجزاء، فيرسل الدون تسديدة يسارية تمر عالية إلى ضربة مرمى.

58' عرضية من اليسار يحولها تورسبي برأسه للمرمى، لكن الكرة تخرج بعيدة.

56' فرابوتا يرسل عرضية من اليسار يطير لها رونالدو، لكن الكرة تمر منه.

53' رونالدو يرد ويرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

52' بوناتزولي يتلاعب بالدفاع ثم يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تمر إلى ضربة مرمى من على يسار تشيزني.

47' فرابوتااااااااااااا يتقدم في اليسار ويستقبل تمريرة رائعة من رامسي بتسديدة من يسار منطقة الجزاء، لكن أوديرو في الموعد.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني...

يوشيدا وكوالياريلا يدخلان بدلاً من تونالي وليريس..

