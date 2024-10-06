يوفنتوس وبوجبا يتفقان على مصيره!

اتفاق بين بوجبا ويوفنتوس...

كشفت تقارير صحفية أن إدارة يوفنتوس، حسمت مصير بول بوجبا، لاعب الفريق ومستقبله خلال الفترة القادمة، وبالاتفاق مع اللاعب الفرنسي، بعد تخفيف عقوبته واقتراب عودته للملاعب.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، قد كشفت في وقت سابق عن تقليص عقوبة إيقاف بوجبا من 4 أعوام إلى 18 شهرًا، وبهذا أصبح يحق للاعب الفرنسي، العودة والمشاركة في تدريبات فريقه بداية من يناير القادم، وخوض المباريات بداية من مارس المقبل.

وبحسب التقرير الذي نشره الصحفي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن إدارة يوفنتوس، اتفقت مع بوجبا، على انهاء العقد بين الطرفين بالتراضي، ليصبح النجم الفرنسي لاعبًا حرًا.

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وأشار رومانو في تقريره إلى أن بوجبا، يشعر أن البداية الجديدة والرحيل عن الفريق الإيطالي، سيكون الحل الأمثل بالنسبة له، ولمسيرته المهنية إذ يسعى اللاعب لإعادة اكتشاف نفسه مرة أخرى.

جدير بالذكر أن عقد بول بوجبا، الحالي مع يوفنتوس ينتهي في نهاية الموسم المقبل، ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن اللاعب صاحب الـ 31 عامًا، يريد خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، بعد انتهاء إيقافه.