يوفنتوس وبرشلونة يقتربان من حسم صفقة لاعب الوسط في أمريكا

أحمد مجدي
Kessie Barcelona Real Madrid Liga 19032023Getty
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النادي الكتالوني يطمح لترشيد النفقات

يقترب يوفنتوس وبرشلونة من إبرام صفقة انتقال الإيفواري فرانك كيسييه على سبيل الإعارة إلى البيانكونيري لمدة موسم مع أحقية الشراء لفريق السيدة العجوز.

ويلتقي الفريقان في المعسكر التحضيري بلوس أنجلوس الأمريكية الخميس، وذلك بعد تأجيل المباراة الماضية بينهما على خلفية فيروس ضرب معسكر النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بأن كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي ليوفنتوس يطمح لإنهاء كل شيء هذا الأسبوع بحيث يتم الحصول على خدمات الإيفواري.

وتتبقى موافقة كيسييه نفسه على الإعارة التي من المرجح أن يتم فيها وضع بند شراء بقيمة تتراوح بين 10-15 مليون يورو.

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