يوفنتوس وبرشلونة يشعلان معركة رونالدو وميسي عبر تويتر

برشلونة يصف ميسي بـ The GOAT ويوفنتوس يرد بدعم كريستيانو رونالدو

أشعل برشلونة معركة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عبر تويتر، الأمر الذي رد عليه برشلونة من خلال تغريدات على تويتر.

وحسم برشلونة قمة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة ممتعة شهدت العديد من الفرص الضائعة هنا وهناك.

وسجل موراتا هاتريك من أهداف ملغية بسبب حالات التسلل، في مباراة غاب عنها كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا، وفي أولى مباريات ليونيل ميسي بعد استقالة بارتوميو من رئاسة برشلونة.

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وبعد المباراة كتب برشلونة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نحن سعداء لأنك تمكنت من رؤية الأفضل فى كل العصور على أرض الملعب" في كلمات كتبها على صورة ميسي وأشار إلى حساب يوفنتوس الرسمي.

وسرعان ما رد يوفنتوس على التغريدة مشيرًا إلى أن هذا الكلام ينطبق على رونالدو لا على ميسي حيث كتبوا: "ربما بحثت عنه في القاموس الخطأ، سنقدم لك الشخص المناسب في كامب نو".

ليونيل ميسي كان الرجل الذي توجهت نحوه عدسات الكاميرا، وحده بالطبع بسبب انتظار انفجاره بعد استقالة بارتوميو بالأمس، وأيضًا بسبب غياب كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا، والذي كان سيقاسمه أضواء الليلة.

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يذكر أن برشلونة ويوفنتوس سيتواجها في مباراة الإياب في مباراة ينتظر فيها الجميع أن يلعب كريستيانو رونالدو أمام ميسي بعد أن انقطعت مواجهاتهما منذ رحيل الدون عن ريال مدريد.