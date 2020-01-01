يوفنتوس ضد أتالانتا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الجولة 32 من الدوري الإيطالي 2019-2020، والتي يستضيفها استاد أليانز

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يوفنتوس 0 × 1 أتالانتا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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49' ديبالا ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها الدفاع، ثم يتابع بيرنارديسكي الكرة بتسديدة قوية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

48' دي رون يتدخل على رونالدو في اليسار، وخطأ ليوفنتوس.

47' أصبح اليوفي على اليمين وأتالانتا على اليسار

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني...

#JuveAtalanta | 0-1 | HALF-TIME



⏸️ Siamo avanti al termine di un ottimo primo tempo!

💪 We lead after a great first half!#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/mcEmzVGXw3 — B.C. (@Atalanta_BC) July 11, 2020

48' ومعها يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة.

47' ديبالا يدخل يمين منطقة الجزاء ويتلاعب بالدفاع، ثم يرسل عرضية تصطدم بالدفاع.

46' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' كوادرادو يرسل كرة عالية إلى أمام منطقة الجزاء، حيث رونالدو الذي يعيد الكرة بكعبه لديبالا، ثم يحاول الأرجنتيني التسديد، لكن الدفاع يغلق في وجهه كل شيء.

43' كوادرادو مرر كرة لديبالا وضعته خلف بالومينو فدخل يمين منطقة الجزاء وأرسل عرضية قابلها رونالدو برأسية من القائم الثاني، لكن الكرة خرجت إلى ضربة مرمى من على يسار جوليني، ثم أشار الحكم إلى تسلل على ديبالا.

43' يا رباااااااااااااااااااه، التعادل يضيع على رونالدو.

41' تمريرات بين لاعبي اليوفي أمام منطقة جزاء أتالانتا المتراجع.

40' فريلير يمرر كرة إلى زاباتا في منطقة الجزاء، فيستلم الكولومبي الكرة ثم يسقط، لكن الحكم يقول لاشيء.

39' أتالانتا مازال مسيطر، واليوفي ضائع.

37' أمامية من بونوتشي ينطلق لها بيرنارديسكي لكنه لا يلحق بالكرة ويشير الحكم لتسلل عليه.

36' خطييييييرة لأتالانتا بعرضية من ركنية من اليسار عن طريق إيليتشيتش يحولها تولوي برأسه للمرمى، لكن الكرة تصطدم بزاباتا الذي يحاول متابعتها للمرمى، لكن الدفاع يشتت الكرة.

35' عرضية من كاستاني من اليسار تعبر من الجميع وتصل سهلة ليد تشيزني.

34' فريلير يرسل كرة عالية تصل لزاباتا على يسار منطقة الجزاء، ثم يرسل عرضية أرضية تصطدم ببونوتشي وتخرج الكرة للركنية.

33' خطييييييييييرة ليوفنتوس بكرة أمامية من بينتانكور، يروضها ديبالا في يسار المنطقة ثم يرسل تسديدة يلمسها جوليني وتعبر الكرة إلى الركنية.

31' عرضية خطييييييييرة من اليسار عن طريق كاستاني، يرتقي لها زاباتا لكن الكرة تعبر منه إلى ضربة مرمى.

29' زاباتا يتعرض لتدخل قوي من كوادرادو، وخطأ وإنذار على نجم اليوفي.

28' إيليتشيتش يمرر كرة لجوميز الذي يرسل عرضية من اليمين يبعدها دي ليخت.

26' تمريرات بين عناصر يوفنتوس أمام مناطق أتالانتا، لكن لا حلول.

25' كاستاني ينطلق بالكرة في اليسار حتى يدخل منطقة الجزاء، ثم يحاول العبور من رابيو لكن الكرة تخرج منه إلى ضربة مرمى.

24' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض دي ليخت.

22' زاباتا يتداخل مع دي ليخت من جديد، والهولندي يصاب ويتلقى العلاج من جديد.

22' إيليتشيتش يتقدم على يمين منطقة الجزاء ثم يضرب الكرة في ماتويدي بحثًا عن ركلة جزاء، لكن الحكم يشير له أن الكرة اصطدمت بصدر الفرنسي.

21' ديبالا يتقدم بالكرة ثم يمررها لداخل منطقة الجزاء بحثًا عن رونالدو، لكن تولوي يعترض الكرة.

21' رونالدو يرسل عرضية من اليسار يبعدها تولوي.

20' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض الهولندي.

19' دي ليخت يسقط بعد تداخل مع زاباتا القوي ويتعرض لإصابة، والحكم يوقف اللعب لعلاجه.

18' يوفنتوس يخرج من مناطقه بحثًا عن التعادل، لكن الأمر يبدو مستحيلاً مع التنظيم الدفاعي الجيد لأبناء بيرجامو.

GOAL! Duvan Zapata's low strike gives Atalanta the lead - and moves them above , for now.#JuveAtalanta pic.twitter.com/SCxoMmSjhJ — Goal (@goal) July 11, 2020

16' جوميز تقدم بالكرة حتى وصل إلى منطقة الجزاء على اليسار، فتبادلها مع زاباتا ثم دار من أمام دي ليخت وأرسل بينية وضعت الكولومبي في مواجهة تشيزني، فأرسل دوفان تسديدة أرضية احتضنت الشباك.

16' جووووووووووووووووووووول أول لأتالانتا عن طريق زاباتا

16' بينتانكور يفتك كرة ثم يرسلها للأمام بدون عنوان، وسهلة لدفاع أتالانتا.

15' وكأن برشلونة هو الذي ينازل اليوفي، أتالانتا مسيطر على كل شيء، والبيانكونيري غير قادر حتى على عبور وسط الميدان.

14' بابو يرسل عرضية من اليمين تعبر من على رأس زاباتا ثم يبعدها الدفاع.

12' أتالانتا أقوى وأخطر على مرمى اليوفي الذي لم يزر مرمى جوليني حتى الآن.

11' هاتيبور يمرر كرة لإيليتشيش الذي يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء، لكن إلى ضربة مرمى.

10' إيليتشيتش ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها كوادرادو.

10' خطأ وإنذار على بيرنارديسكي بعد تدخل قوي منه على كاستاني أمام يسار منطقة جزاء يوفنتوس.

8' حصار يضربه أتالانتا على يوفنتوس في هذه الأثناء.

6' خطيييييييييييرة لأتالانتا بعرضية من كاستاني من اليسار يحولها زاباتا برأسه للمرمى، لكن الكرة إلى ضربة مرمى.

5' الكرة تتحول لأتالانتا الذي يبدأ الهجوم.

3' ضغط قوي من يوفنتوس على أتالانتا في البداية.

2' يوفنتوس على اليسار بالأبيض والأسود وأتالانتا على اليمين بالأخضر الرديف.

🇮🇹 #JuveAtalanta

🎯 0-0 | 1re ⏱



💥 Le leader contre la meilleure équipe italienne en 2020. Les deux adversaires des clubs français en Ligue des Champions. C'est un choc au sommet, ce soir, au Stadium ! CALCIO D'INIZIO ! — RMC Sport (@RMCsport) July 11, 2020

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتايس دي ليخت - خوان كوادرادو

أدريان رابيو - بليز ماتويدي - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - فيديريكو بيرنارديسكي

البدلاء: ماركو أوليفيرا - أليكس ساندرو - جيورجيو كيليني - كارلو بينسوليو - دانييلي روجاني - جونزالو هيجواين - آرون رامسي - دوجلاس كوستا - ويسلي - جيانلويجي بوفون - سيموني موراتوري - ميراليم بيانيتش.

Juventus 🆚 Atalanta



1st 🆚 3rd



Who wins? 🤔 pic.twitter.com/prQBkpZ0yS — Goal (@goal) July 11, 2020

تشكيل أتالانتا:

يبدأ جاسبيريني بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-5-2

بييرلويجي جوليني

بيرات ديمسيتي - خوسيه لويس بالومينو - رافائيل تولوي

تيموثي كاستاني - ريمو فريلير - مارتن دي رون - هانس هاتيبور

بابو جوميز - دوفان زاباتا - يوسيب إيليتشيتش

البدلاء: روبن جوسينس - راؤول بيلانوفا - إبريما كولي - أدريان تاميزي - بوشكو شوتالو - روسلان مالينوفسكي - لينلار تشيبورا - ماريو باشاليتش - لويس مورييل - ماتيا كالدارا - ماركو سبورتييلو - فرانشيسكو روسي.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي...

طالع ترتيب الدوري الإيطالي من هنا...

يستمر فريق السيدة العجوز في محاولة الحفاظ على الصدارة فيما تستمر محاولات لاتسيو في اللحاق بهم، لكن ميلان لعب دورًا كبيرًا في الجولتين السابقتين، حيث فاز على نسور العاصمة ثم البيانكونيري على التوالي.

توقف رصيد يوفنتوس بعد الخسارة من الروسونيري بأربعة أهدافٍ لهدفين عند النقطة 75 في المركز الأول، لكن فريق إنزاجي لم يستغل سقوط اليوفي وخسر هو الآخر من ليتشي في نفس الجولة، ليتوقف رصيده عند النقطة 68، ويصبح مهدد بفقدان المركز الثاني.

يقدم أتالانتا موسمًا رائعًا تحت قيادة المدرب جاسبيريني، فالفريق لم يخسر أي مباراة منذ العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، وقد جمع حتى الآن 66 نقطة جعلته منافس قوي جدًا على المركز الثاني وربما اللقب.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.