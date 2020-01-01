يوفنتوس وإنتر لا يستبعدان إيقاف الدوري الإيطالي

لكن كله يصب في مصلحة الشعب الإيطالي..

لم يخفِ مسؤولو يوفنتوس وإنتر تعجبهما من أجواء ملعب أليانز ستاديوم الذي يحتضن ديربي إيطاليا بدون جماهير، ولكن أكدوا على تفهمهم أن الأمر يصب في النهاية في مصلحة الشعب الإيطالي.

فيروس كورونا استفحل في إيطاليا بصورة واضحة وزاد عدد ضحاياه بصورة لم تكن متوقعة، لذلك قرر الاتحاد الإيطالي استكمال الدوري الإيطالي بدون جماهير مع وجود احتمالية لإيقافه أو إلغائه.

بيب ماروتا، المدير الرياضي لإنتر، تحدث عن إقامة الديربي بدون جماهير قائلًا "إنه جو سريالي، لذلك من الصعب على لاعبي الفريقين الحفاظ على تركيزهم ودوافعهم، نأمل أن يعود الوضع لطبيعته قريبًا.".

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كما أضاف "لا أعتقد أن مشاركتنا في الدوري الأوروبي سوف تتأثر بكورونا، المباريات ستقام بدون جماهير والاتحاد الأوروبي سيأخذ وضع إيطاليا في الاعتبار، ستنظر الحكومات في كل الخيارات المتاحة.".

"لم نتمكن من إلغاء المباريات في هذه الجولة لأن مباراة سبال وبارما كانت على وشك البداية، تلقينا هاتفًا مفاجئًا من اتحاد اللاعبين ولدينا اجتماع طارئ ."

"من الواضح أن المناخ غير مريح لأي فريق، فالجميع تذهب أفكارهم إلى أسرهم وأحبائهم، إنه موقف دقيق للغاية. الرابطة الإيطالية تحترم القواعد الحالية بما في ذلك أحدث مرسوم حكومي حول الأمر بالأمس."

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وعلى صعيد متصل، تحدث فابيو باراتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، وأكد أن الأجواء غريبة ولكن اليوفي سيتخذ كافة الإجراءات الوقائية وسيحترم القرارات الحكومية.

باراتشي قال "إنه أمر غريب بعض الشيء ومن المحزن قليلًا اللعب في هذه الأجواء، إنه أمر محزن للجماهير واللاعبين على حد سواء.، فمثل هذه المباريات تقام ليستمتع به الجميع.".

"من المحتمل جدًا تعليق السيري آ بعد القمة الطارئة التي ستعقد يوم الثلاثاء مع مختلف الأطياف. موقفنا في يوفنتوس واضح، نحن مع ما تشير إليه السلطات."

وأتم "سيحب اللاعبون اللعب في ظروف أفضل، وكذلك نحن جميعًا. لكننا ندرك أنه الوضع الراهن وعلينا أن نتصرف بمسؤولية للمساعدة ضمان مروره بأسرع وقت ممكن.".

يذكر أن وزير الرياضة الإيطالي قد طالب بتعليق الكالتشيو أو إذاعته عبر القنوات المفتوحة لمنح المواطنين فرصة متابعة المباريات من التلفاز والمنزل بعد إغلاق مدرجات الملاعب.