يوفنتوس وهيلاس فيرونا: مباشر لحظة بلحظة
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هيلاس فيرونا 0 × 0 يوفنتوس
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في المقابل، يتواجد هيلاس فيرونا في الترتيب العاشر برصيد 20 نقطة ومن المتوقع أن يكون خصمًا عنيدًا للغاية للسيدة العجوز، خاصًة وأن المباراة ستقام على ملعبه، أضف إلى ذلك أن الفريق لم يخسر في الدوري منذ 7 ديسمبر الماضي أمام أتالانتا.
نجح البيانكونيري خلال الجولة الماضية في الحفاظ على الصدارة بعد أن تفوق على فيورنتينا بهدفين نظيفين ليصل إلى النقطة 54 نقطة بفارق 6 نقاط عن الإنتر الذي مازال لم يلعب مباراته في الجولة 22.
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيث يفتح استاد مارك بينتجودي أبوابه لاستضافة واحدة من أبرز مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي، تلك التي ستجمع بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا’ ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./