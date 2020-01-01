هيلاس فيرونا 0 × 0 يوفنتوس

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في المقابل، يتواجد هيلاس فيرونا في الترتيب العاشر برصيد 20 نقطة ومن المتوقع أن يكون خصمًا عنيدًا للغاية للسيدة العجوز، خاصًة وأن المباراة ستقام على ملعبه، أضف إلى ذلك أن الفريق لم يخسر في الدوري منذ 7 ديسمبر الماضي أمام أتالانتا.

نجح البيانكونيري خلال الجولة الماضية في الحفاظ على الصدارة بعد أن تفوق على فيورنتينا بهدفين نظيفين ليصل إلى النقطة 54 نقطة بفارق 6 نقاط عن الإنتر الذي مازال لم يلعب مباراته في الجولة 22.