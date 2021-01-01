يوفنتوس ونابولي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد روما بالجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي بملعب مارادونا بمشاركة النجم كريستيانو رونالدو..

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5' عرضية من كريستيانو رونالدو من الجهة اليسرى ولكن دفاع نابولي يشتتها لضربة ركنية

4' سيطرة من نابولي على الكرة، ولكنها سلبية بدون أي فرص حتى الآن، يبدو وكأن يوفنتوس سيلعب على المرتدات

انطلاق المباراة

تم تغيير أوسبينا الذي كان من المفترض أن يبدأ أساسيًا بعد أن تعرض للإصابة على مستوى الفخذ، أثناء إجراء عمليات الإحماء، ليحل ميريت عوضًا عنه

تشكيل نابولي

يبدأ المدرب جاتوزو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



ميريت

ماريو روي - ماكسيموفيتش - رحماني - دي لورينزو

زيلينسكي - باكايوكو

إنسيني - لوزانو - بوليتانو

أوسيمين

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



تشيزني

دانيلو - دي ليخت - كيليني - كوادرادو

كييزا - بينتاكو - رابيو - بيرنارديسكي

ألفارو موراتا - كريستيانو رونالدو

ويحتل نابولي المركز السادس برصيد 37 نقطة، ويواجه جاتوزو شبح الإقالة بسبب تذبذب النتائج في الأونة الأخيرة والخروج من نصف نهائي كأس إيطاليا بعد الخسارة أمام أتالانتا، يمكن القول بأن مواجهة اليوم قد تكون الفرصة الأخيرة له.

وكان البيانكونيري قد حقق الفوز على روما في الجولة الماضية بهدفين نظيفين ليواصل الضغط على ميلان في الصدارة والتي يبتعد عنها حامل اللقب بفارق 7 نقاط مع لعب مباراة أقل من طرفي مدينة ميلان.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام نابولي في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي، والتي ستُقام على ملعب مارادونا.