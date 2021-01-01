يوفنتوس ونابولي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة يوفنتوس ونابولي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث

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يوفنتوس 2 × 1 نابولي

مباشر، لحظة بلحظة



نهاية المباراة بفوز يوفنتوس على نابولي بهدفين مقابل هدف

91 جووووووووووووووووووووووووول إنسيني يقلص الفارق من علامة الجزاء، هل يعود نابولي بالنتيجة في الثواني الأخيرة ويتعادل؟

90 ضررررررربة جزااااااااااااء لنابولي بعد عرقلة أوسيمين

82 خطأ لنابولي من مكان خطير بعد أن قام ديبالا بعرقلة بوليتانو

72 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ديبالا يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس بتسديدة رائعة على يمين ميريت حارس نابولي، يا لها من عودة للجوهرة الأرجنتينية

ديبالا يعود للمشاركة بعد غياب طويل

تغييران دفعة واحدة لنابولي بنزول أوسيمين وبوليتانو

59 غير معقووووووووووووووووول! مرتدة سريعة ورائعة ليوفنتوس، الكرة تصل إلى كييزا المنفرد تمامًا بالمرمى، ويسدد ولكن ميريت يتألق ويتصدى لها

58 إنسيني يراوغ دي ليخت ويسدد ولكن بوفون يتألق ويتصدى للكرة

56 تسديدة من أوسيمين ترتطم بجسد دانيلو، وتخرج ضربة ركنية لنابولي

52 مررررتدة خطيرة ليوفنتوس، الكرة تصل إلى كوادرادو على الجهة اليمنى الذي يسدد كرة قووية ولكنها في الشباك الخارجية

48 أووووووووووووووه بوفون يتألق ويتصدى لتسديدة قوووووية من دي لورينزو

انطلاق الشوط التاني

نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف سجله رونالدو

45 مطاببات من زيلينسكي بركلة جزاء بعد التحام مع ساندرو، ولكن الحكم يحتسب ضربة ركنية للبارتينوبي

40 أووووووووووووه يوفنتوس يرد بمرتدة خطيرة، الكرة تصل لموراتا الذي يمرر إلى كييزا، الذي يسددها ولكنها عالية عن المرمى

39 تسديدة قووووووية ورائعة من إنسيني ولكنها تعلو العارضة بقليل!

31 نابولي لازال يسيطر على الكرة، ولكن بدون تهديد لمرمى يوفنتوس

24 سيطرة واستحواذ من نابولي ولكن بدون أي خطورة حقيقية على مرمى بوفون

15 تسديدة من فابيان رويز ولكن الكرة عالية عن مرمى بوفون.. نابولي يبحث عن هدف التعادل

CRISTIANO SUIIII WHAT A FINISH pic.twitter.com/US9PQ1fWAE — ™️ (@xdamutd) April 7, 2021

12 جووووووووووووووووووووووووووووول رونالدو يحرز الهدف الأول ليوفنتوس، عرضية من كييزا إلى الدون الذي سددها من لمسة واحدة على يمين ميريت

10 عرررضية خطيرة من الجهة اليسرى لنابولي عن طريق أنسيني ولكن كيليني يشتتها في الوقت المناسب

9 ضربة ركنية ليوفنتوس، الكرة تصل إلى رابيو الذي يلعبها برأسه ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر

8 عررضية من دانيلو، يشتتها كوليبالي وتصل إلى كييزا الذي يسددها ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

4 تمريرة خاطئة من وسط نابولي، ينقض عليها موراتا ويسدد ولكن الدفاع يشتتها لضربة ركنية

3 أووووووووووووه فرصة لا تضيع من يوفنتوس! ولكن رونالدو يهدر هدف التقدم في المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل نابولي

يبدأ المدرب جاتوزو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



ميريت

هيساي - كوليبالي - رحماني - دي لورينزو

ديمي - فابيان رويز

إنسيني - زيلينسكي - لوزانو

ميرتينز

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



بوفون

ساندرو - دي ليخت - كيليني - دانيلو

كييزا - بينتاكور - رابيو - كوادرادو

موراتا - رونالدو

يسعى يوفنتوس لاستعادة المركز الثالث بعد أن تراجع ترتيبه في الفترة الأخيرة بسبب سوء النتائج، مما جعل بيرلو يواجه شبح الإقالة في حال خسارته في لقاء اليوم، ويتساوى معه نابولي في نفس الرصيد من النقاط بمعدل 56 نقطة، الانتصار في مباراة اليوم يقرب أي فريق إلى ميلان ويجعله خلف ميلان الوصيف بنقطة واحدة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام نابولي والتي تعتبر مؤجلة من الأسبوع الثالث، وستُقام على ملعب أليانز ستاديوم.