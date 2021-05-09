يوفنتوس وميلان: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد ميلان بالجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي بملعب أليانز ستاديوم..

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يوفنتوس × ميلان

مباشر، لحظة بلحظة

89 تسديدة من ديبالا ولكن كاير يخرجها لضربة ركنية

81 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ميلان يحرز الهدف الثالث عن طريق المدافع توموري بضربة رأسية قوية، بعد أن وصلت له الكرة من ضربة حرة غير مباشرة نفذها هاكان

81 ميلان يجري التبديلين الثالث والرابع بخروج كلا من ساليميكرز وبن ناصر ودخول ميتي ودالوت

78 بيرلو يدفع بالأرجنتيني ديبالا في تبديل ثاني ليوفنتوس، لمحاولة إنقاذ ما يُمكن إنقاذه

77 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، ميلان يحرز الثاني عن طريق ريبيتش، يا لها تسديدة من الكرواتي أسفل القائم الأيسر، تشيزني ليس له سوى أن يتابع الكرة وهي تسكن مرماه

76 بطاقة صفراء للاعب ميلان "ساليميكرز" بعد تدخل بالكوع على كييزا، وسيغيب عن المباراة القادمة

74 يوفنتوس عاجز تمامًا عن اختراق دفاع ميلان، ولا يستطيع تهديد المرمى سوى من الضربات الثابتة

72 كريستيانو رونالدو.. يقدم واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق!

70 تمريرات متبادلة سريعة ورائعة لميلان، هاكان كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن تشيزني يخرج من مرماه وينقذ الموقف

69 تبديل آخر اضطراري لميلان، بخروج صاحب الهدف الوحيد في المباراة "دياز" ودخول كرونيتش

66 تبديل أول ليوفنتوس، بخروج بينتاكور ودخول كولوشيفسكي

65 تبديل أول في المباراة لميلان بخروج إبراهيموفيتش للإصابة ودخول الكرواتي ريبيتش

64 إبراهيموفيتش يسقط متألمًا على أرض الملعب ويُطالب بالتبديل

57 غير معقووووول! كيسي يهدر الهدف الثاني لميلان بعد تألق من تشيزني الذي صد ركلة الجزاء، ليحافظ على حظوظ فريقه في العودة بالنتيجة

56 ركلة جزاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء لميلان.. وبطاقة صفراء للمدافع كيليني

55 تسديدة من دياز تصطدم بيد كيليني، وهناك مطالبات باحتساب ركلة جزاء، الحكم يقرر العودة لتقنية الفيديو لمراجعة اللقطة واتخاذ قراره

53 حكم المباراة يمنح كييزا بطاقة صفراء بعد تدخل قوي للغاية على القدم اليسرى لكالابريا

48 تمريرة رائعة للسطان الذي كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن لسوء الحظ، الكرة ترتطم بظهر اللاعب وتعود لدفاع يوفنتوس

46 أووووووووووه بينتاكور يهدر التعادل ليوفنتوس، لمسة جميلة بالكعب من موراتا للأوجوروياني الذي يسدد كرة قوووية ولكن دوناروما يتألق ويتصدى لها

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان على يوفنتوس بهدف نظيف سجله دياز

45 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لميلان، دياز يسجل الهدف الأول للضيوف، ضربة حرة غير مباشرة للروسونيري، تشيزني يخرج من مرماه ويشتتها بشكل سئ، تصل إلى دياز الذي يراوغ ويسددها في الشباك بشكل رائع

43 خطيرررة لميلان، هيرنانديز يحاول لعب كرة عرضية، الكرة تصطدم بالمدافع دي ليخت وكادت أن تغالط تشيزني وتسكن الشباك ولكن الكرة لم تكن بالسرعة والقوة الكافيتين!

36 أوووووووووووووووه هيرنانديز ينطلق بشكل رائع على الجهة اليسرى، وبدلًا من التسديد في المرمى، يقرر لعب كرة عرضية ليوفنتوس ولكن دفاع السيدة العجوز يشتتها لضربة ركنية.. أخطر فرص ميلان منذ انطلاقة اللقاء

33 دياز يمرر الكرة إلى إبراهميوفيتش الذي كان أن تكون فرصة هدف ولكن دفاع يوفنتوس يتدخل وينقذ الموقف

30 أووووووووووووه خروج خاطئ من دوناروما في ضربة ركنية ليوفنتوس، وكيليني يخفق في لعب الكرة برأسه في المرمى الخالي وتمر بجوار القائم.. في أخطر فرص المباراة على الإطلاق

23 فرصة مرتدة خطيرة لميلان بسبب الزيادة العددية ولكن هاكان يتعثر ويتباطئ كثيرًا وتضيع الفرصة على الروسونيري

21 ثيو هيرنانديز يسقط متألمًا على أرض الملعب بعد تدخل مع رابيو

20 تسديدة أخرى من دياز ولكن الكرة في منتصف المرمى ويمسك بها تشيزني بسهولة

17 هاكان يمرر إلى دياز الذي يسدد الكرة ولكنها عاااالية عن مرمى تشيزني

14 تسديدة من رابيو ولكن توموري يضع قدمه ويمنع الكرة من أن تُسدد على مرمى فريقه

12 المباراة بدون أي فرص حقيقية أو تسديدة على المرمى حتى الآن

7 سيطرة واستحواذ على الكرة من يوفنتوس، وميلان يعتمد على المرتدات

3 أووووووه فرصة خطيرة ليوفنتوس، بعد أن لُعبت ضربة حرة غير مباشرة، دفاع ميلان يشتتها وتصل إلى دي ليخت الذي يسددها ولكنها تصطدم بالمدافع ثيو هيرنانديز وتخرج لضربة ركنية

2 خطأ على رابيو بعد تدخل من الخلف على إبراهيموفيتش

1 محاولة من ساندرو للعب كرة عرررضية ولكن دفاع ميلان يشتتها لضربة ركنية

انطلاق المباراة

تشكيل ميلان

يبدأ المدرب بيولي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



دوناروما

هيرنانديز - توموري - كاير - كلابريا

بن ناصر - كيسي

هاكان - دياز - ساليميكرز

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



تشيزني

ساندرو - دي ليخت - كيليني- كوادرادو

كييزا - بينتاكور - رابيو- مكييني

موراتا - رونالدو

يتساوى كلا الفريقين في عدد النقاط وهو 69 نقطة ولكن يتواجد يوفنتوس في الترتيب الرابع وميلان في المركز الخامس بفارق الأهداف، ويحتاج كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان مركز مؤهل للأبطال، خاصًة وأن فارق النقاط بين صاحب الترتيب الثاني والخامس هو ثلاث نقاط فقط، لذا فأن الأوراق قد تتبعثر بسهولة في الجولات القليلة المقبلة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في قمة مباريات الجولة 35 من الدوري الإيطالي، والتي ستُقام على ملعب أليانز ستاديوم.