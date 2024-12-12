"من هذا اللعين!" .. سكولز يبدي إعجابه بنجم يوفنتوس على طريقته الخاصة!

الموهوب الذي أذهل الجميع مؤخرًا

عبر بول سكولز نجم وسط مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق عن إعجابه الشديد بنجم يوفنتوس الشاب عقب أدائه الممتاز خلال مواجهة مانشستر سيتي أمس في دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس هزم ضيفه الإنجليزي بهدفين نظيفين ليُعزز آماله بقوة في الصعود مباشرة إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، وقد سجل هدفه الأول مهاجمه دوشان فلاهوفيتش من تمريرة حاسمة لكنان يلديز توجت أدائه المبهر خلال المباراة.

سكولز لم يُخف دهشته من إمكانيات صاحب الـ19 عامًا، وقد عبر عن ذلك بطريقته الخاصة، حيث كتب عبر إنستجرام "من هذا اللعين يلديز؟"، مع تصفيق قوي بالوجوه التعبيرية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يلديز كان قد لعب أمس مباراته السادسة في دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، وقد استطاع التسجيل في المباراة الأولى وكانت ضد أيندهوفن ليُصبح أصغر لاعب يُسجل في تاريخ يوفنتوس بالبطولة.

النجم التركي كان قد عبر عن سعادته البالغة بأدائه القوي أمام خصم صلب وممتاز مثل السيتي على حد وصفه، حيث قال "إنه حلم تحول إلى حقيقة، لعبت مباراة كبيرة وسأواصل بذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق. مان سيتي فريق قوي وقد كان بطل أوروبا قبل عامين ولي الشرف أن ألعب ضدهم".