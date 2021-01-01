يوفنتوس ولاتسيو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في قمة مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي

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تشكيل لاتسيو

يبدأ المدرب إنزاجي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2



رينا

أتشيربي - هويدت - فارس

لوليتش - لويس ألبيرتو - لوكاس ليفا - سيريج ميلينكوفيتش - ماوروسيتش

كوريا - إيموبيلي

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



تشيزني

ساندرو - دي ليخت - ديميرال - كوادرادو

كييزا - رامسي - رابيو - بيرنارديسكي

كولوشيفسكي - موراتا

في المقابل، يحتل لاتسيو المركز السابع برصيد 43 نقطة ويبتعد عن يوفنتوس الذي يتواجد في المركز الرابع بفارق 6 نقاط.

يسعى البيانكونيري لمواصلة الضغط على الإنتر، وتحقيق الفوز على خصم صعب خاصًة وأن الفارق بينه وبين المتصدر عشرة نقاط بالتمام والكمال، مع لعب النيراتزوري لمباراة أكثر

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام لاتسيو والتي ستُقام على ملعب أليانز ستاديوم في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.