فيديو | مقللًا من يوفنتوس .. كريستيانو رونالدو يسخر من فويتشيك شتشيسني بعد انتقاله لبرشلونة

خمس بطولات حققها الثنائي معًا في السيدة العجوز لكن هذا لا يمنع الدون من السخرية منه..

في أول لقاء بين البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي الحالي، وزميله السابق في يوفنتوس البولندي فويتشيك شتشيسني؛ حارس مرمى برشلونة الحالي، قابل الأول خطوة انتقال الأخير للبرسا بالسخرية منه.

البولندي كان قد انضم لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، رغم أنه كان قد اعتزل قبل تلك الخطوة بأشهر بقميص يوفنتوس الإيطالي إلا أن مفاوضات البرسا دفعته للتراجع عن خطوة.

والتقى شتشيسني بصاروخ ماديرا أول أمس السبت، عقب نهاية مواجهة البرتغال أمام بولندا، التي حضرها الأول من المدرجات، فيما شارك بها الثاني محرزًا هدف بلاده الثاني، إذ انتهى اللقاء بفوز رفاق الدون بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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وبالطبع أخذت خطوة الانتقال لبرشلونة حيزًا من حديث الثنائي، إذ علق رونالدو ساخرًا من زميله السابق: "كان عليك الاعتزال كي تتمكن من الانتقال لنادٍ كبير". (شاهد الفيديو)

تعليق رونالدو وإن كان من باب المزاح في المقام الأول إلا أنه حمل بعض التقليل الصريح من ناديه الأسبق يوفنتوس، إذ تزامل به الثنائي وحقق معًا لقب الدوري الإيطالي مرتين، ومثلها من كأس السوبر الإيطالي،، ولقب وحيد من كأس إيطاليا.

يذكر أن النادي الإسباني كان في حاجة ماسة لحارس مرمى جديد في ظل إصابة مارك أندريه تير شتيجن بتمزق كامل في وتر الرضفة بركبة ساقه اليمنى، حتى نجح مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في إقناع مواطنه بالتراجع عن تعليق قفازيه.