رسميًا | يوفنتوس يُعلن ضم كاسيريس من لاتسيو

المدافع يلعب مع يوفنتوس للمرة الثالثة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن يوفنتوس رسميًا عن توقيعه مع مارتن كاسيريس قادمًا من لاتسيو حتى نهاية الموسم.

وفقد يوفنتوس مدافعه المغربي مهدي بن عطية بانتقاله للدحيل القطري بناءً على رغبته وبعدما فشلت محاولات إقناعه بالبقاء حتى نهاية الموسم، وتعرض النادي بعدها لضربة موجعه بإصابة ليوناردو بونوتشي وغيابه عن اللعب لشهر تقريبًا.

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وأعلن الفريق البيانكونيري تعاقده مع كاسيريس مقابل 600 ألف يورو، موضحًا أن اللاعب وقع عقدًا يمتد حتى يونيو القادم.

وسبق للاعب المولود عام 1987 أن لعب مرتين لليوفنتوس، الأولى معارًا خلال موسم 2009-2010، والثانية خلال الفترة من 2012 حتى 2016، وقد لعب مع الفريق 110 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف وتُوج معه بالعديد من الألقاب وأبرزها 5 اسكوديتو.

ومن المتوقع أن يلعب كاسيريس مباراته الأولى مع السيدة العجوز في فترته الثالثة مساءً الأربعاء، حين يُواجه أتالانتا ضمن ربع نهائي كأس إيطاليا.