يوفنتوس يُحقق رقمًا تاريخيًا في كأس إيطاليا

الفريق هزم بولونيا ومر لدور الـ8

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق يوفنتوس رقمًا تاريخيًا في كأس إيطاليا بعد تفوقه على بولونيا في ثمن النهائي ومروره لدور الثمانية من البطولة.

ولم يجد فريق السيدة العجوز صعوبة في الفوز على مستضيفه في ملعب ريناتو دل آرا بهدفين دون رد أحرزهما فيديريكو بيرنارديسكي والمهاجم الشاب مويس كين ليصل الفريق لدور الـ8.

ويُعد موسم 2018-2019 هو الـ12 على التوالي الذي ينجح به اليوفنتوس في التواجد في الدور ربع النهائي للبطولة، وهي أطول سلسلة لفريق في تاريخ كأس إيطاليا.

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ونجح المدرب ماسييمليانو أليجري في الفوز بكأس إيطاليا خلال مواسمه الأربعة مع يوفنتوس، ويحمل الفريق الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 13 لقبًا، يليه روما بـ9 ألقاب ثم الإنتر بـ7.

ويستعد البيانكونيري حاليًا لمواجهة ميلان في بطولة السوبر الإيطالي في مدينة جدة السعودية مساء الأربعاء القادم، ويدخل ميلان اللقاء بصفته وصيف الكأس للموسم الماضي.