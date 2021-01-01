يوفنتوس وفيورنتينا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي بملعب أرتيميو فرانكي..

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تشكيل فيورنتينا

يبدأ المدرب ياكيني بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



دراجوفسكي

إيجور - ميلينكوفيتش - بيزيلا - كاسيرس

كاستروفيلي - أمرابط - بولجار - فينوتي

ريبيري - فلاهوفيتش

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2



تشيزني

بونوتشي - دي ليخت - كيليني

ساندرو - رامسي - بينتاكور - رابيو- كوادرادو

ديبالا - رونالدو

في المقابل يتواجد الفيولا في المركز الرابع عشر وبفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط لذلك يجب على الفريق جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في ما تبقى من مباريات الموسم من أجل ضمان بقائه في الدوري.

يواجه البيانكونيري مواجهة شرسة للغاية للحفاظ على تواجده في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حيث يتواجد في المركز الرابع بفارق نقطة عن الخامس نابولي وخلف الثاني ميلان بفارق نقطة، وبحاجة لاستمرار الانتصارات للإبقاء على كامل حظوظه الأوروبية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام فيورنتينا في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي والتي ستُقام على ملعب أرتيميو فرانكي.