يوفنتوس ضد سامبدوريا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا في الجولة 36 من الدوري الإيطالي 2019-2020، والتي تقام في استاد أليانز

يوفنتوس 0 × 0 سامبدوريا

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1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

تشكيل يوفنتوس:

يغيب عن يوفنتوس سامي خضيرة وجيورجيو كيليني وماتيا دي شيليو بداعي الإصابة، وسيعود بونوتشي من الإيقاف في هذه المباراة ضد سامبدوريا .

سيبدأ ماوريتسيو ساري بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتايس دي ليخت - دانيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - خوان كوادرادو

The XI to face



If they win, they win the title 🏆 pic.twitter.com/XXn6Ev1pmL — Goal (@goal) July 26, 2020

تشكيل سامبدوريا:

سيغيب عن سامبدوريا في مباراة يوفنتوس عمر كولي ورونالدو فييرا بداعي الإيقاف، وسيفتقد الفريق لداميتشو بداعي الإصابة.

التشكيل | 3-5-2

إميل أوديرو

لورينزو تونيلي - مايا يوشيدا - جوليان تشابو

توماسو أوجيلو - مورتين ثورسبي - ياكوب يانكتو - كارول لينيتي - فابيو ديباولي

فابيو كوالياريلا - جاستون راميريز

يحتاج البيانكونيري للفوز بهذه المباراة فقط لمعانقة اللقب التاسع على التوالي، والذي قد يحصل عليه حتى في حالة التعادل والخسارة إذا تعثر المنافسين الرئيسيين أتالانتا الوصيف وإنتر صاحب المركز الثاني.

يحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، متفوقًا عن أبناء بيرجامو بـ6 نقاط وعلى النيراتزوري بـ7 نقاط، وقد خسر في آخر مبارياته من أودينيزي الذي كان قريبًا من مراكز الهبوط بهدفين لهدف، وهي الخسارة الخامسة في مشوار السيدة العجوز هذا الموسم.

سامبدوريا يتواجد في المنطقة الدافئة وضمن البقاء في السيري آ الموسم القادم، وسيدخل هذا اللقاء بلا طموح أو أي دافع سوى تحقيق فوز للتاريخ يؤخر فوز البيانكونيري باللقب، فالسامب يحتل المركز الرابع عشر برصيد 41 نقطة، بفارق 9 نقاطٍ كاملة عن مراكز الهبوط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا في الجولة 36 من الدوري الإيطالي، والتي تقام على ملعب أليانز..