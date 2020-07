يوفنتوس ضد سامبدوريا: مباشر لحظة بلحظة

يوفنتوس 0 × 0 سامبدوريا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

يغيب عن يوفنتوس سامي خضيرة وجيورجيو كيليني وماتيا دي شيليو بداعي الإصابة، وسيعود بونوتشي من الإيقاف في هذه المباراة ضد سامبدوريا .

سيبدأ ماوريتسيو ساري بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتايس دي ليخت - دانيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - خوان كوادرادو

