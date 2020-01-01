يوفنتوس ضد تورينو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الجولة 30 الدوري الإيطالي 2020، والتي تقام على استاد أليانز معقل السيدة العجوز

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يوفنتوس 0 × 0 تورينو

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2' بيرنارديسكي يتوغل بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

2' يوفنتوس على اليسار بالأبيض والأسود وتورينو على اليمين بالأحمر الداكن المعتاد.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء..

648 - Gianluigi #Buffon will play today his 648th game, overtaking Paolo Maldini and becoming the player with the most top italian league official appearances (648). Perpetual. #JuveToro pic.twitter.com/c9Jd1qDjzI — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 4, 2020

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي بوفون

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتايس دي ليخت - خوان كوادرادو

أدريان رابيو - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - فيديريكو بيرنارديسكي

البدلاء: كارلو بينسوليو - جونزالو هيجواين - ويسلي - ماركو أوليفيرا - بليز ماتويدي - سيموني موراتوري - آرون رامسي - دانييلي روجاني - دوجلاس كوستا - فويتشيك تشيزني

تشكيل تورينو:

المدرب مورينو لونجو سيبدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

سالفاتوري سيريجو

جليسون بريمير - ليانكو - أرماندو إيتسو

أليكس بيرينجوير - أولا أينا - سواليهو ميتي - ساشا لوكيتش - لورينزو دي سيلفستري

سيموني فيردي - أندريا بيلوتي

البدلاء: ميكيل نداري أدوبو - توماس رينكون - مير أوجكاني - ويلفريد سينجو - كريستيان أنسالدي - نيكولاس نكولو - سيموني إديرا - أنطونيو روزاتي - كوفي دجيدجي - فينتشينزو ميليتشو - سيموني زازا - أمين غزواني.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي من هنا...

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يستمر فريق السيدة العجوز في محاولة الحفاظ على الصدارة فيما تستمر محاولات لاتسيو في اللحاق بهم، ولكن البيانكونيري يصعب الأمر أكثر فأكثر، حيث أنه لم يفقد أي نقطة منذ عودة الدوري واستطاع الفوز في جميع مبارياته حتى الآن، وآخرهم مباراة جنوى الجولة الماضية التي فاز فيها بثلاثة أهدافٍ لهدفٍ واحد.

سقط تورينوفي مباراتين متتاليتين أمام كالياري برباعية وأمام النسور العاصمية بنتيجة هدفين مقابل هدف في الأسبوع التاسع والعشرون من السيري آ، ويقع التورو في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإيطاليبرصيد 31 نقطة وينتظره مباراة أخرى صعبة ضد بطل الكالتشيو الموسم الماضي.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية الكتابية المباشرة لمباراة يوفنتوس ضد تورينو في الجولة 30 من الدوري الإيطالي، والمقامة على استاد أليانز.