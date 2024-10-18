"يوفنتوس هو ريال مدريد بالنسبة لي" .. كامبياسو يكشف حقيقة العرض الملكي لتعويض كارباخال

نجم اليوفي يرشح إنتر للاسكوديتو!

كشف أندريه كامبياسو، لاعب يوفنتوس، حقيقة مفاوضاته مع العملاق الإسباني ريال مدريد من أجل الانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم كامبياسو كثيرًا بالنادي الملكي، خصوصًا بعد تعرض الظهير الأيمن للريال داني كارباخال لإصابة قوية أنهت موسمه بشكل رسمي وتحتاج إلى فترة طويلة للتعافي، قد تصل إلى عام كامل.

وقال كامبياسو في حوار مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت": "ارتباط اسمي بنادٍ مثل ريال مدريد فقط يبدو وكأنه شيء أكبر مني. أنا فخور بإعجاب الكثيرين بي؛ إنه لأمر محفز أن تعرف أن هناك من يقدرك، لكنني لم أتلق أي عرض، على أي حال، يوفنتوس هو ريال مدريد بالنسبة لي".

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وأضاف: "قمت بتمديد عقدي مع يوفي حتى عام 2029 وأريد البقاء لأطول فترة ممكنة، لأن يوفنتوس هو تاريخ كرة القدم الإيطالية، ويمثل عائلتي الثانية واللعب باسمه إنجاز كبير لطالما حلمت بتحقيقه في مسيرتي".

في سياق متصل، اعترف كامبياسو بأنه كان مقصرًا في دعمه لنجم يوفنتوس، بول بوجبا الغائب لفترة طويلة بسبب الإيقاف، قائلًا: "ليس من السهل تقديم المساعدة.. يمكنك القيام بذلك بكلمة طيبة، لكن هذا لا يكفي دائمًا".

وأردف: "الأقرب للتتويج بالاسكوديتو؟ نحن نستحق أن نتواجد في المراكز الأولى، ويلعب يوفنتوس دائمًا للفوز، لكن إنتر هو المرشح الأقرب للقب. قد نلتقي بهم في غضون أسبوعين. لكن قبل ذلك، لدينا مواجهتان من العيار الثقيل أمام لاتسيو وشتوتجارت".

وختم كامبياسو: "قوة نابولي تحت قيادة أنطونيو كونتي مثيرة للإعجاب. كانت مواجهتهم بمثابة اختبار ممتاز، لكن روما دي روسي كان أكثر تعقيدًا بالنسبة لنا".