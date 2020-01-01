بسبب يوفنتوس .. ريال مدريد يحسم موقف حكيمي

أين يلعب النجم المغربي الموسم المقبل؟

تحدثت تقارير في إسبانيا عن اتخاذ إدارة ريال مدريد قراراً نهائياً بخصوص أشرف حكيمي المعار حالياً إلى بوروسيا دورتموند، وذلك بعد الحديث عن اهتمام يوفنتوس.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية في الأيام الماضية أن يوفنتوس يراقب موقف حكيمي عن كثب، وأنه استفسر عن إمكانية ضمه الصيف المقبل.

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وبحسب "ماركا"، فريال مدريد يعمل على تجديد عقد الظهير المغربي حتى 2023 وذلك خوفاً من فقدانه في ظل انتهاء الحالي في الصيف بعد القادم، أي يونيو 2021.

وأشارت الصحيفة أن الاتفاق قريب، ولكن جريدة "آس" ناقضت الأمر بعد أن أوضحت أن المفاوضات بين الطرفين حالياً متوقفة بسبب أزمة كورونا.

زيدان يستعين بالفيديو لإحياء ريال مدريد

واتفقت الجريدتان على التزام النادي الملكي بتمديد عقد المغربي ودخوله في خطط زين الدين زيدان الموسم المقبل، خصوصاً بعد تألقه اللافت مع دورتموند بالموسمين الماضيين.

ورغم مشاركته مع البلانكوس في عدد من المباريات في 2017 وتتويجه معه بدوري الأبطال، ولكن فضل خروجه معاراً لألمانيا لاكتساب الخبرات.

يوفنتوس ليس النادي الوحيد الذي أبدى اهتماماً بحكيمي، ولكن التقارير ذكرت أيضاً وجود متابعة للموقف من قبل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في الشهور الماضية.