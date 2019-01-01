يوفنتوس يخرج بنقطة و3 إصابات بعد التعادل مع فيورنتينا

ساري يفقد أول نقطتين له بالدوري الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اكتفى يوفنتوس بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي جمعته بمضيفه فيورنتينا، بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت عودة المدرب ماوريسيو ساري ليجلس على دكة بدلاء يوفي، بعد غيابه عن أول مباراتين بسبب المرض.

ساري بدأ اللقاء بالحارس فويتشيك تشيزني، أمامه دانييلو، ليوناردو بونوتشي، ماتياس دي ليخت وأليكس ساندرو.

وبالوسط سامي خضيرة، ميراليم بيانيتش، بلايس ماتويدي، وفي الهجوم جونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا وكريستيانو رونالدو.

يوفي تلقى ضربة مبكرة في الدقيقة الثامنة، بعد تعرض لاعبه دوجلاس كوستا للإصابة، ونزول فيديريكو بيرنارديسكي بدلاً منه.

السيطرة كانت ليوفنتوس بشكل كبير من ناحية الاستحواذ، بينما هدد الفيولا الضيوف في أكثر من فرصة واقترب من التسجيل بالعديد من الهجمات بقيادة فرانك ريبيري وفيديريكو كييزا.

ومع نهاية الشوط الأول تلقى البيانكونيري صدمة أخرى، بتعرض بيانيتش للإصابة ليتم تبديله لصالح رودريجو بينتانكور.

الأمور تصعبت على الضيوف في الشوط الثاني بسبب الإصابات، ليقترب مرة أخرى فيورنتينا من التسجيل، دون تهديد حقيقي ليوفنتوس على مرمى أصحاب الأرض.

الإصابات والأزمات لم تتوقف، بخروج دانيلو هو الأخر بشكل اضطراري في الدقيقة 62 ويلعب بدلاً منه خوان كوادرادو.

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وتزداد بذلك الشكوك حول مشاركة الثلاثي المصاب بمواجهة يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

النتيجة تضع يوفنتوس مؤقتاً على صدارة الدوري الإيطالي، وفي رصيده 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر الذي يلعب ضد أودينيزي بنفس الجولة.

وعلى الجانب الآخر يحقق فيورنتينا النقطة الأولى له بالبطولة، ليحتل المركز السادس عشر بجدول الترتيب.