يوفنتوس يُقرر بقاء روميرو في جنوى بالإعارة

المدافع الشاب لن يلتحق ببطل إيطاليا هذا الصيف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح يوفنتوس في التوصل لاتفاق مع جنوى على ضم مدافعه الشاب كريستيان روميرو هذا الصيف مقابل ما يقرب من 30 مليون يورو، لكن الصفقة لن تتم عمليًا هذا الصيف.

وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت هذا الاتفاق في فبراير الماضي، قبل أن يُعلنه إنريكو بريستيوزي رئيس جنوى في بداية مايو الماضي، واصفًا تلك الخطوة وبيع كريشتوف بيونتيك للميلان بالقرار الناجح والسليم.

رسميًا | باولو فونسيكا المدير الفني الجديد لروما

وعلم جول من مصادره في إيطاليا أن يوفنتوس يتجه لإبقاء روميرو في جنوى الموسم القادم بالإعارة حتى يُواصل اللعب بانتظام، مما سيساعد على نضجه وتطوره وتحسن مستواه، وقد تمتد تلك الإعارة لموسم آخر.

يُذكر أن روميرو صاحب الـ21 عامًا انضم لجنوى الصيف الماضي، وقد ظهر بمستوً رائع خلال 27 مباراة لعبها في السيري آ خلال الموسم الأخير، وقد صنع هدفين وأحرز مثليهما، ولعب 7 مباريات مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا.