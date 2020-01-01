يوفنتوس وروما: مباشر لحظة بلحظة

يوفنتوس 0 × 0 روما

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

18’ تمريرة طولية من بنتانكور فى إتجاه جونزالو هيجواين داخل المنطقة لكن أمسكها الحارس باو لوبيز بثبات

16’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق برايان كريستانتي لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمى

15’ ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال اللعب منحصر فى منتصف الميدان بدون أي خطورة على المرمي

13’ رودريجو بنتانكور يرسل عرضية من الجهة اليمنى فى إتجاه رونالدو لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

12’ محاولات من لاعبي يوفنتوس للبحث عن ثغرة فى دفاعات روما

11’ تمريرة طولية من ليوناردو بونوتشي فى إتجاه جونزالو هيجواين الذي استلم الكرة وبجواره كريستيانو رونالدو لكنه مررها قوية غير متقنة مرت بعيدة عن البرتغالي

10’ سيطرة من لاعبي يوفنتوس على مجريات القاء وتمريرات فى منتصف ملعب روما

8’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية من بيانيتش فى إتجاه جونزالو هيجواين لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الأخيرة

7’ خطأ من خارج المنطقة ليوفنتوس بعد تدخل قوي من جيانلوكا منشيني على جونزالو هيجواين

6’ تمريرات متتالية منحصرة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين

5’ ضغط متقدم من لاعبي يوفنتوس على دفاعات روما ومحاولة الإختراق من العمق

4’ انطلاقة من جاستين كلويفرت من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه الدفاع واستخلصها بنجاح

3’ انطلاقة من كريستيانو رونالدو من الجهة اليسرى ثم توغل البرتغالي لداخل المنطقة وسدد كرة قوية لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى رمية تماس

2’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي روما

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

Ci siamo! Inizia ora il nostro quarto di finale di



DAJE ROMA! DAJE ROMA! DAJE ROMA! 💛❤️#JuveRoma 🐺 #ASRoma pic.twitter.com/8H6l3iNxOU — AS (@OfficialASRoma) January 22, 2020

البدلاء / ماتيو كاردينالي / دانييل فوزاتو / فيديريكو فازيو / جوان جيسوس / دافيدي سانتون / ليوناردو سبيناتزولا / جوردان فيريتو / برونو بيريز / ميرت جيتين

💺 A disposizione per noi 🐺 pic.twitter.com/9ZcNyAl93E — AS Roma (@OfficialASRoma) January 22, 2020

روما: يبدأ المدرب باولو فونسيكا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من باو لوبيز / أليكساندر كولاروف / كريس سمولينج / جيانلوكا مانشيني / أليساندرو فلورينزي / أمادو دياوارا / برايان كريستانتي / جاستين كلويفرت / لورينزو بيليجريني / جنكيز أوندير / نيكولا كالينيتش

البدلاء / فيديريكو بيرنارديسكي / إيمري تشان / لوكا كوكولو / خوان كوادرادو / باولو ديبالا / بليز ماتويدي / كارلو بينسوليو / ماركو بياتسا / آرون رامسي / فويتشيك تشيزني / ماتيجيز دي ليجت

يوفنتوس: يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من جيانلويجي بوفون / أليكس ساندرو / دانييلي روجاني / ليوناردو بونوتشي / دانيلو / أدريان رابيو / ميراليم بيانيتش / رودريجو بنتانكور / كريستيانو رونالدو / جونزالو هيجواين / دوجلاس كوستا

تشكيل الفريقين:

أما يوفنتوس فالأمر لا يقبل القسمة على اثنين، فجمهور السيدة العجوز لا يقبل سوى بتحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات ولن يقبل أن تغيب شمس الكأس عن تورينو لمدة أطول من عام.

وبالنسبة لكتيبة باولو فونسيكا فستكون هذه المباراة فرصة مواتية في سبيل الثأر وأخذ خطوة إلى الأمام في بطولة حظوظ الجيالوروسي فيها مرتفعة للغاية رغم صعوبة الخصوم المتاحين.

هذه هي المباراة الثانية بين الفريقين في شهر يناير، حيث التقيا في بطولة الدوري الإيطالي في ملعب الأولمبيكو بروما، وتمكن البيانكونيري من تحقيق الانتصار بهدفين لهدف