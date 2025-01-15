اتخذ قراره..

يبدو أن برشلونة في طريقه للاحتفاظ بنجم دفاعه رونالد أراوخو حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2026.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن أراوخو طلب الرحيل عن برشلونة في سوق الانتقالات الشتوي الجاري، بعد تلقيه عرضًا من يوفنتوس.

لكن الصحفي الموثوق ماتيو موريتو صرّح بأن "أراوخو قرر البقاء في برشلونة، وتراجع عن فكرة الانتقال إلى الدوري الإيطالي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "انتقال نجم دفاع أوروجواي إلى يوفنتوس كان قريبًا جدًا، مدرب اليوفي تياجو موتا تحدث شخصيًا بالفعل مع اللاعب".

وعاد أراوخو مؤخرًا للظهور مع برشلونة، بعد التعافي من إصابة طويلة أبعدته عدة أشهر، لكنه لم يحظ بمكان أساسي.

وخلال مواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، تعرض إينيجو مارتينيز للإصابة في الشوط الأول، وشارك أراوخو بدلًا منه، وقدم أداء جيدًا ساهم في الفوز (5-2) وحصول الفريق على اللقب.

وسوف يغيب مارتينيز لمدة 5 أسابيع تقريبًا عن الملاعب، ما يبعده عن 8-9 مباريات مع الفريق، الأمر الذي أنهى أي إمكانية لرحيل أراوخو.