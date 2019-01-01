رسمياً | أياكس يعلن انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس

النجم الهولندي أصبح بيانكونيري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن يوفنتوس رسمياً تعاقده مع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت قادماً من صفوف أياكس بعد مفاوضات شاقة بين الطرفين.

ووصل دي ليخت مساء الثلاثاء إلى تورينو، ثم خضع للفحوصات الطبية صباح الأربعاء في عيادات النادي، وبعدها وقع على عقده رسمياً.

ونشر يوفنتوس بياناً أكد فيه أن دي ليخت أصبح لاعباً في صفوفه بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

انتهى الأمر 🙌



دي ليخت اتخذ قراره النهائي 😂 pic.twitter.com/dUnWdZ0yBd — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

رابيو: يوفنتوس هو النادي الأنسب لي الآن

وبحسب أياكس، يوفنتوس دفع 75 مليون يورو إلى النادي الهولندي من أجل إتمام الصفقة، تدفع على خمس سنوات، و10.5 ملايين إضافية في صورة حوافز.

وسيتقاضى اللاعب قرابة 12 مليون يورو موسمياً مع بطل إيطاليا، كما يشمل عقده مع يوفنتوس شرطاً جزائياً بقيمة 150 مليون يورو.

دي ليخت ينضم ليوفنتوس بعدما كان قبل عام زار النادي بشكل ودي، وقام بجولة في منشآت النادي المختلفة.

وسيكون دي ليخت خامس هولندي يمثل يوفنتوس بعد إدوين فان در سار، إدجار دافيدز، إلخيرو إليا، أواسيم بوي.